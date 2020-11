El tenso clima electoral ha obligado a varios negocios en Estados Unidos a proteger su patrimonio. Tablones en ventanas y puertas son la mejor forma que encontraron para evitar los desmanes que podrían provocar las protestas. Nadie sabe en qué terminará la elección presidencial de hoy que enfrenta a Donald Trump y a Joe Biden, así que es mejor estar preparado para el peor escenario.

La situación es totalmente inusual, pero da cuenta del tirante clima que se vive en EE.UU. Si antes ya se hablaba que la actualidad política se parecía a la que se vive normalmente en Latinoamérica, la comparación ahora se puede estirar hasta límites impensados.

Digamos que la reacción de las tiendas es muy similar a la de los negocios y casas que se ubican cerca a estadios de fútbol y, antes de cada partido, tienen que protegerse de la euforia y descontrol de los barristas. Ese mismo pavor es el que ha causado esta polarizada contienda en los ciudadanos estadounidenses.

“Cuando hablas con la gente, te das cuenta de que está nerviosa, ansiosa y angustiada –cuenta a El Comercio el analista político argentino radicado en EE.UU. Hernán Molina (@HernanMolinaTV)–. Tienen miedo de lo que puede llegar a pasar, a que Donald Trump no acepte los resultados, se quede en el poder y otras cosas. Ellos no están acostumbrados a que la política cause divisiones tan profundas”.

Varios negocios en California han optado por tapar toda su fachada. (Foto: @HernanMolinaTV)

Molina lleva 30 años en Estados Unidos y puede afirmar que esta es una situación sui generis para la historia contemporánea de dicha nación. Él vivió los disturbios causados por el veredicto del juicio a Rodney King –en 1992 la justicia salvó a los policías que habían golpeado brutalmente al ciudadano afroamericano y esto enardeció a la población de Los Ángeles– y recuerda la revuelta de Watts en 1965, pero ambos tienen un componente racista.

En cambio, lo que se vive ahora no.

Y a diferencia de esos casos que no se pudieron prever, hay indicios de que esta elección podría terminar mal. Se recuerda al presidente Donald Trump hablar constantemente de un posible fraude y dejando la puerta abierta a no dejar el poder en caso de que Joe Biden gane de forma ajustada.

“Ayer escuché en la radio que los comerciantes y aparentemente los departamentos de policía tienen información de que podría haber desmanes. Poner tablones en sus negocios es su forma de prepararse”, anota el analista.

Molina aprovecha para recordar la última elección cerrada de Estados Unidos: George W. Bush vs. Al Gore. “Gore obtuvo el voto popular y, después, George W. Bush ganó. Y Gore tuvo la dignidad de dejar su orgullo de lado y pensar en el país, en la patria, por encima de sus intereses y su ego, pero aquí estaríamos hablando de una persona a la que le importa poco esto”, sostiene.

Por el momento, se sabe que Antifa saldrá a las calles de Seattle hoy a las 7 p.m. (Foto: www.facebook.com/joseragas)

UN PAÍS EN VILO

“Nervios expuestos en carne viva”. Así tituló la agencia AFP uno de sus recientes informes, dando en el clavo sobre una de las grandes consecuencias de la inestabilidad política que se vive en EE.UU.

Según una encuesta que se cita, siete de cada diez votantes están ansiosos. Quienes apoyan a Biden son más proclives a sentirse de esa manera que los partidarios de Trump (72% a 61%).

Pero este segundo grupo también siente pavor, algo que el mismo mandatario se ha esmerado en crear, anotando que de ganar Biden, “el país se volverá socialista, el crimen consumirá las calles, y la libertad de expresión desaparecerá para dar paso a la corrección política”.

Un graffiti anti-Trump se ve en la madera contrachapada colocada en las ventanas de una tienda como precaución contra posibles daños por las protestas que pudiera haber en Nueva York tras las elecciones. (EFE / EPA / JUSTIN LANE).

Molina anota al respecto: “Nunca se vio en este país tanta necesidad de participar en las elecciones y de impactar en el resultado final. Nunca se vio que, antes de una elección, más de cien millones de personas ya hayan votado. Eso te da la pauta de que la gente tiene miedo de que le roben el voto, de que su voto no participe”.

Y, claro, hay indicios que ponen en alerta a las personas. “Fíjate que, en Texas, en Harris County, que incluye Houston, una de las ciudades más grandes del país, hay una sola caja para depositar el voto. Una, porque el gobernador dijo que solo podía haber una por condado, sin importar que tenga 2 mil habitantes u 8 millones”, agrega.

Trump también ha jugado un papel importante en causar esa sensación.

ESPEREN Y ESTÉN ATENTOS

Si bien no se sabe qué lado empezarán los disturbios, se tiende a pensar que será la derecha. Valdría recordar la frase que Trump soltó durante el primer debate, aquel en el que deslizó la posibilidad de aferrarse al poder aun perdiendo la elección:

“Stand back and stand by” ['Esperen y estén atentos']

El mensaje cayó bien en los grupos extremistas, quienes también se vieron respaldados por el gobernante cuando este se negó a cuestionar su legitimidad.

Valdría preguntarse, sin embargo, qué tan real es la posibilidad de peligro, de desmanes tras las elecciones y en caso Trump pierda.

Molina contesta: “Muy real. Ayer vimos como uno de los ómnibus que aparentemente llevaba a Biden fue acorralado en una autopista por camionetas de Trump, y lo empezaron a hostigar. Después, un auto que era de la escolta de Biden quiso abrirse camino, pero no pudo meterse al pasto porque una camioneta no lo dejaba pasar y por poco causa un accidente. Y lo único que dijo el presidente fue que eran patriotas ejerciendo sus derechos”.

“Proud Boys” (Chicos orgullosos, en inglés), famoso por su retórica misógina y antislam, está considerado como un grupo de odio por la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Cent. (NOAH BERGER / AP).

A esto habría que sumarle la participación de milicias armadas y supremacistas blancos, como los Vigilantes de Wolverine (que intentaron secuestrar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer), los Proud Boys, Oath Keepers, United Constitutional Patriots o Boogaloo Boys.

Según un informe de la BBC, existen cerca de 200 milicias compuestas por civiles y militares retirados, aunque se sabe poco sobre sus estructuras y alcances. Allí se leyó:

“El mes pasado, [Stewart] Rhodes [fundador de los Oath Keepers] sostuvo que ‘la guerra civil está aquí y ahora’ y pidió a Trump reprimir una ‘insurrección marxista’ en EE.UU.”.

A muchos de ellos se los puede ver en manifestaciones, y casi siempre vistiendo chalecos antibalas y armamento de guerra.

Pero habría que pensar también en la posibilidad de que las manifestaciones no se inicien desde el lado republicano, sino del demócrata. ¿Qué tan posible es este escenario?

Molina recuerda la historia de Estados Unidos, y trae a colación los resultados de la muerte de Martin Luther King y Malcolm X:

“Entonces, muchos afroamericanos se dieron cuenta que el ‘white power’ siempre los iba a tener dominados, que nunca iban a dar su brazo a torcer y nunca les iban a dar espacio en el poder para tener igualdad. Allí es que se empieza a ver gente que considera que la única manera de tener un espacio es luchar por él y aparecen los Black Panthers. Yo creo que, hoy en día, hay quienes consideran que la única manera de asestar un golpe a este poder es con otra clase de poder”.

¿Antifa podría ser un grupo a tener en cuenta?

“The New York Times” señala que suele haber mucha información falsa sobre este grupo en las redes sociales, y que sus seguidores generalmente buscan detener cualquier plataforma que promueva el racismo, en tanto son ideas que ponen en peligro a las minorías raciales, mujeres y miembros de la comunidad LGTB.

Miembros de Antifa protestando en Charlottesville en el 2017. (Getty Images).

Aun cuando la mayoría de sus acciones son pacíficas, ciertos miembros de Antifa no descartan el uso de la violencia. Su justificación parte de que, si el discurso de los grupos a los que se oponen inevitablemente genera violencia, entonces es legítimo que ellos la utilicen.

Molina señala que la mala reputación de Antifa es una construcción del presidente Trump. “Recuerda lo que pasó en Charlottesville, cuando un hombre se subió a un auto y trató atropellar a un grupo que era pacífico. Hay que tener en cuenta que suelen ser gente educada en la universidad, gente que defiende sus derechos de forma muy verbal, física a veces, y puede que me equivoque, pero no los veo enredarse con armas”.

En todo caso, lo que sí se sabe es que miembros de Antifa se reunirán para marchar esta noche, a las 7 p.m. en ciudades como Seattle, una vez que se conozcan los resultados de las encuestas. A eso es a lo que los negociantes temían tanto: que sea quien sea que proteste, los Proud Boys o miembros del movimiento Black Lives Matter, la situación se salga de control y justos paguen por pecadores.

