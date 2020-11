Una de las postales más llamativas del primer debate entre Donald Trump y Joe Biden fue protagonizada por un grupo de cubanos, quienes, reunidos en Miami para ver el careo, arengaban por el primero. Y hace unos días, en esa misma ciudad de Estados Unidos, jóvenes cubanos también se organizaron para hacer caravanas y apoyar al republicano.

¿Cómo Trump ha logrado seducir a este grupo de votantes?

Para algunos se puede tratar de un fenómeno extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que el discurso del actual mandatario suele ir en contra de los latinos. Pero la situación es más compleja.

Para responder la interrogante charlamos con Sergio García-Ríos, actual director de Encuestas de Univisión y profesor del departamento de Gobierno y Estudios Latinos de la Universidad de Cornell. A pocas horas de la elección presidencial en Estados Unidos, él nos da más detalles sobre este electorado, sus particularidades y cuenta qué es lo que busca en sus candidatos.

- ¿Qué tan disímil es el electorado latino en EE.UU.?

Tendemos a pensar que es un conjunto bastante homogéneo y no lo es. Como en todos los grupos, entre los latinos hay diferencias, de edad, género, posición socioeconómica, pero lo que de alguna manera los hace únicos es, precisamente, su país de origen. A partir de allí empiezas a ver otras diferencias, como lo son la generación [de nacidos en EE.UU.] a la que pertenecen y su ubicación geográfica en el país. Tradicionalmente vas a escuchar que los mexicanos tienen una ideología, que los cubanoamericanos otra, que los puertorriqueños otra, pero, por ejemplo, los mexicanos en Florida son diferentes a los que viven en Texas. Pasa lo mismo con los cubanos en Florida, quienes son relativamente diferentes a los de Nueva York o California. En Florida, por mencionar un dato, las terceras generaciones de cubanoamericanos tienden a ser menos republicanos que los de primera o segunda generación.

- ¿Qué puede llevar a los latinos a votar por Donald Trump? Siendo que su discurso va en contra de ellos

Por ahí te vas a encontrar con algún mexicano de primera o segunda generación, con padres de estatus mixto, que va a votar por Trump. Y lo va a apoyar por la misma razón que algunos africanos en el Apartheid se unieron a los grupos policiales: por razones psicológicas en las que tendríamos que meternos muy a fondo. Pero son la minoría, estamos hablando del 20% o 30%. A la gente le llama mucho la atención cómo hay quienes votan en contra de sus propios intereses, pero es algo que se ve en todos los grupos. Es como la madre soltera afroamericana que vive en un área urbana de Chicago que vota por los republicanos que le van a cortar el apoyo estatal, o la gente muy pobre que vota por republicanos estando en juego el sistema de salud del que dependen. Esa sería la primera parte de la respuesta.

La segunda tiene que ver con la diversidad de la que hablábamos antes. Dentro del grupo de latinos también hay empresarios que ven problemas en las restricciones. Por ejemplo, cuando inició el Obamacare, una política que terminó beneficiando a los latinos en general, ellos se vieron afectados porque tenían que asegurar a todos sus empleados de tiempo completo. Hay temas que parecen muy claros para nosotros, como la migración, temas que podrían hacernos preguntar por qué hay quienes votan en contra de sus propios intereses o de quienes son cercanos a ellos, pero, a fin de cuentas, hay otras cosas que también son importantes para ellos. La economía, los salarios, por ejemplo, y, en ese sentido, ven en Donald Trump una respuesta. Podríamos debatir qué tan cierto es, pero hay quienes realmente piensan que Trump es una opción más clara para la economía.

- ¿Qué otras cosas interesan al electorado latino?

En la lista también figura su situación religiosa, ideológica. Pensemos en el conservador social para el que la situación del aborto es importante. Aunque Trump no es el candidato estandarte de ideología religiosa, si estás en contra del aborto ciertamente sabes que los demócratas tienen una postura clara al respecto. Hay una función de utilitarismo, hasta cierto nivel, que hace que los latinos piensen ‘bueno, no me gusta esta persona, pero hay ciertos valores que yo tengo y que se ven mejores representados en Trump, aunque Trump no los represente en sí mismo’.

Por otro lado, está la situación económica y de trabajo, y muchos siguen viendo en Trump la mejor opción. Una de las cosas que escuchamos, más en el 2016 que ahora, era que se necesitaba a alguien que supiera de negocios, aunque ya conocemos lo que publicó “The New York Times” con respecto a las finanzas del presidente.

Entonces, para resumir un poco, desde algún tiempo estamos viendo que en el primer lugar de las prioridades de los latinos no necesariamente está el tema de la migración. Es importante, pero no es lo más importante. Entre los principales figuran el sistema de salud, el trabajo, la economía, la mejora del salario y la educación. Aunado a esto están los cambios generacionales. Hay algunos cubanoamericanos que empiezan a perderle el miedo al socialismo, terceras y cuartas generaciones de mexicoamericanos o colomboamericanos que empiezan a cambiar sus vínculos con la migración y su historia. Pero repito: estamos hablando de un 20%, 30%, que sigue siendo una cifra baja.

Sergio García-Ríos es profesor en el departamento de Gobierno y Estudios Latinos en la Universidad de Cornell. Además, hoy por hoy es director de Encuestas de Univisión. (Foto: Universidad de Cornell)

- ¿Qué tanto afecto a este sector el informe de “The New York Times” sobre las finanzas de Trump?

Al inicio sí había la impresión entre algunos latinos de que él era un empresario de éxito, y ahora, tras lo que hemos venido viendo, parece haber cierta desilusión, también del electorado en general, que ya no tiene esa misma idea inicial.

- Hablemos del ‘gigante dormido’. ¿Por qué los latinos no suelen ir a votar?

La realidad es que el voto latino se ha venido incrementando en los últimos ciclos. Por ejemplo, en el 2018 [en las elecciones de los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado], fue el grupo de mayor crecimiento. En el 2016 también se votó más que nunca, pero no hizo tanto ruido porque se opacó con el voto rural blanco de poca educación. Si ellos no hubieran salido a votar de la manera en la que lo hicieron, Clinton hubiera ganado y estaríamos hablando de que los latinos presentaron una fuerza electoral importante.

En todo caso, el salto que se esperaba se vio afectado por dos factores. El primero es que, aun cuando DACA/DAPA fue muy importante, quedó la huella de que Obama sí deportó a muchos latinos. Segundo, y quizás más importante: Clinton nunca logró encajar y tener una política asertiva en relación a los latinos. Se daba como sobreentendido que iba a estar de su lado, que iba a hacer cosas buenas por ellos, pero nunca hubo una propuesta clara y directa, algo que sí hizo Obama con esos programas de migración, un mensaje muy claro que logró movilizar. Entonces, no es que más latinos apoyaran a Trump, sino que muchos de los que quizás hubieran votado por un candidato demócrata no fueron a las urnas.

Hay problemas estructurales que afectan a esto del ‘gigante dormido’. Primero, hay factores que impiden que se despierte. Los latinos no se registran al nivel que se deberían registrar y, antes que eso, muchos no se vuelven ciudadanos, sino que se quedan con la Green Card por muchos años. Segundo, el partido demócrata tampoco ha hecho un esfuerzo claro para movilizarlos. En nuestras encuestas, desde que iniciamos hasta la última que data de hace una semana, la mitad de los latinos nos dicen que el partido de Biden no está haciendo un buen trabajo en contactarlos, y esto es a unos días de la elección. De igual forma, un tercio dice que los republicanos no están haciendo un buen trabajo, y más del 40% que están siendo hostiles. Es decir, los dos partidos no están haciendo lo suficiente para acercarse a los latinos y la elección se terminar por convertir en votar porque quizás el otro lado es peor. Pero, finalmente, la historia muestra que el voto de los latinos no se inclina hacia un lado o hacia otro, sino que se caracteriza por la movilidad.

Ayer, Biden visitó Filadelfia, ciudad ubicada en Pensilvania, uno de los Estados en los que, según García Ríos, la contienda está cerrada. (Foto: JIM WATSON / AFP)

- Según una nota de la BBC que cita una encuesta de NPR, Joe Biden no atrae al electorado latino tanto como lo hacía Clinton. ¿A qué puede responder esto?

Nuestras encuestas no muestran eso, sino un apoyo. Tampoco es que estén emocionados con Biden, pero no necesariamente se puede decir que Clinton tuviera más. En ciertos estados podemos observar algunas dificultades, como en Florida, pero en nuestras cifras no hemos visto eso. Y atención con las encuestas que tienen muestras muy pequeñas. Hay algunas que entrevistan a 100 o 200 y, a partir de eso, quieren sacar conclusiones. Hace un par de semanas, “The New York Times” publicó una nota que decía que Trump llevaba una ventaja sólida en Texas y que eso se debía, en parte, al terreno que ha ganado entre los latinos. Pero si entrevistas a 200 latinos, y esto es lo que no te dicen, el margen de error está por encima de los ocho puntos. Nuestras encuestas tienen una muestra de cerca de 800, que nos da un margen de como 3%. Nosotros vemos algo diferente a lo que dice la encuesta que citas, aunque te repito: no es que Biden esté entusiasmando mucho. De hecho, quien sí lo hizo fue Bernie Sanders. No siento que Trump esté ganando terreno.

- ¿Qué anotan las encuestas sobre el resultado de mañana?

Lo que te puedo decir que es la elección va a estar muy cerrada. Las encuestas nos muestran que está cerrado en Pensilvania, Texas, Arizona y Florida, y que la razón por la que Biden gana por poco es, precisamente, por el voto de las minorías, en particular del voto latino. Específicamente del voto joven latino.

