Se desconoce qué medidas legales tomará Donald Trump para impugnar los votos por correo en el estado de Georgia, pero de seguir la tendencia, Joe Biden ganaría en el estado y obtendría sus 16 votos electorales, con lo que se convertiría en el nuevo presidente de Estados Unidos.

En estas elecciones de Estados Unidos 2020, la diferencia entre ambos candidatos es mínima. Poco más de mil votos inclinan la balanza hacia Biden, una situación inusual para un estado que tradicionalmente vota por los republicanos.

De hecho, desde 1992 ningún demócrata es elegido por los votantes de Georgia. El último fue Bill Clinton, quien superó a George Bush Jr. por casi 14 mil votos.

Según datos de “The New York Times”, lo que le está dando la victoria a Biden son los votos por correo. De los cerca de 4 millones reportados, el 52.3% han puesto su confianza en él.

De igual forma, y a partir de sus encuestas a boca de urna, se sabe que quienes votaron por Donald Trump fueron, en su mayoría, hombres (56%), mientras que más mujeres apostaron por Joe Biden (54%). De igual forma, por el republicano votaron más blancos (70%), en tanto los afroestadounidenses (87%) e hispano/latinos (57%) apoyaron al demócrata.

Dicho es o, valdría preguntarse, ¿qué sucedió para que un estado tradicionalmente republicano decidiera, por una mínima diferencia, apostar por los demócratas?

CAMBIO DE TRINCHERA

En Georgia se cultiva durazno y se vota por el rojo. La tendencia así lo indicaba cuando a partir del 20% del conteo de votos era Donald Trump quien se imponía con gran margen.

De esa forma, parecía que el actual mandatario volvería a ganar en ese estado, en el que se impuso por 5 puntos porcentuales en el 2016.

Pero Georgia no siempre fue rojo. “La Tercera” anota que desde 1868 hasta 1960 fue demócrata. Habría sido el descontento por la Ley de Derechos Civiles por lo que cambió de color.

Solo Jimmy Carter y Bill Clinton lograron romper ese nuevo paradigma.

Para evitar cualquier inconveniente, Trump visitó el estado en tres ocasiones. La apuesta parecía segura. Biden, por el contrario, solo asistió una vez, la semana pasada, pero acudió con un arma secreta: lo acompañó Barack Obama.

La apuesta era evidente y habrían sido dos condados los que habrían determinado que, en menos de dos días y casi terminando el escrutinio de los votos, Trump perdiera el liderazgo que le daba nueve mil votos de diferencia, a quedar en segunda posición por mil.

EL DESCONTENTO

Desde el año pasado, la abogada y política Stacey Abrams viene denunciando el intento de suprimir el voto en su estado. La razón: tras perder la elección para convertirse en gobernadora en el 2018, empezó a recopilar casos de irregularidades en el sufragio.

“Problemas con el registro de los votantes, acceso a boletas electorales y conteo de votos, es algo que los residentes de Georgia debieron enfrentar como parte del colapso del proceso electoral”, sostuvo.

Tenía razón para reclamar. Ella perdió por menos de un punto porcentual contra el republicano Brian Kemp (quien entonces era Secretario de Estado de Georgia), lo que podría haber dado cuenta que las acciones para evitar que más personas voten hubieran funcionado. Pero, en todo caso, ya se vislumbraba el cambio: estuvo muy cerca de convertirse en la primera afroamericana en ser gobernadora estatal en Estados Unidos.

A Abrams se la ha señalado como la gran causante de la aparente victoria de Biden.

“Ella ha sido la arquitecta que nos ha llevado hasta donde estamos en Georgia”, declaró DuBose Porter, líder del Partido Demócrata de Georgia.

El trabajo de hormiga de Abrams, quien se preocupó por organizar a las bases y hacer que las personas confíen en el sistema y vayan a votar se suma a los cambios demográficos del estado. En la última década, la población de Georgia se ha vuelto más diversa y joven, lo que explicaría el repunte de Biden.

“MSNBC” también reconoce el trabajo de Stacey Abrams como vital. Tia Mitchell, periodista de “The Atlanta Journal”, señaló que Abrams logró que los demócratas sintieran que sí pueden competir y que deben hacerlo en las urnas.

“En los dos últimos años, ella ha trabajado directamente con organizaciones para proteger su derecho a voto, el registro y acceso a voto, y eso ha hecho que hayan nuevos votantes, que sean más jóvenes, una coalición diversa de electores”, anotó Mitchell.

El acceso a la salud también fue uno de los asuntos en los que Abrams se involucró. En una entrevista, ella recordó que muchos ciudadanos estaban inconformes con el hecho de que Obama no hubiera cumplido con sus promesas y que muchos hospitales se hayan cerrado.

En una oportunidad, Abrams recodó: “Lo que les terminamos diciendo es que no iban a poder acceder estos beneficios porque Georgia había dicho que no. Cuando me decían qué tenían que hacer para decidir que sí, les recordaba que muchos de ellos no se habían registrado para votar ni sabían que el gobernador tenía gran poder. Y me seguían repitiendo que Obama lo había prometido, y les decía, sí, pero el presidente Obama no es el presidente de Georgia. El gobernador tiene la autoridad para decir que no”.

“Mientras más hablábamos, más me daba cuenta de que muchos vivían desconectados de la realidad porque no entendían sus derechos cívicos”, sentenció.

