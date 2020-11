El 2 de noviembre, en la víspera de las elecciones en Estados Unidos, una mujer que se identificó como ciudadana peruana partidaria de Donald Trump declaró a la cadena internacional Deutsche Welle que no quería que llegaran otros hispanos al país norteamericano, incluidos sus paisanos peruanos.

La mujer apareció en un video titulado “Latinos por Trump en Florida”. El material audiovisual fue publicado por el medio el pasado lunes y recién este miércoles sus declaraciones tomaron relevancia en la comunidad latinos en Estados Unidos.

“Trump lo que ha dicho es verdad. Yo no quiero que vengan otros hispanos de cualquier país, así sea de mi país, Perú, y no pague taxes (impuestos) porque no es fair (justo). Si otro hispano viene, no paga taxes, roba y vive del gobierno, ahí yo también soy racista. Ahí también yo digo: “Fuera"", declaró la mujer a la cadena internacional DW.

Donald Trump ha logrado en Florida una de las victorias más simbólicas de la noche electoral, en parte por el respaldo que ha sabido cultivar entre una comunidad latina -especialmente la de origen cubano- que no se inclina de forma monolítica del lado del Partido Demócrata.

Asimismo, Trump no ha ocultado en sus actos de campaña su deseo de atraer a la comunidad hispana, considerada la mayor minoría de Estados Unidos al contar con unos 32 millones de potenciales votantes. Solo en Florida se estima que hay más de cuatro millones de latinos, una cuarta parte del total de la población.

El condado de Miami-Dade es el más poblado del estado y Trump ha mejorado en él drásticamente los datos de 2016, ya que ha pasado en cuatro años de tener unos 334.000 votos a superar los 529.000.

El aspirante demócrata, Joe Biden, ha logrado algo más de 613.000, por debajo de los datos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton (624.000) en 2016, con el recuento concluido al 95 por ciento.

