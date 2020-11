Conforme a los criterios de Saber más

Las elecciones del pasado martes han sido de las más peleadas en la historia estadounidense, pero el final aún no se concreta. Con un candidato-presidente que no deja de reclamar fraude y hablar de “votos ilegales”, sin tener mayores pruebas de ello, la orgullosa democracia norteamericana podría no salir ilesa de esta batalla.

La politóloga Cynthia Sanborn, ex vicerrectora de la Universidad del Pacífico y actual profesora de Ciencias Políticas, criticó la actitud del presidente Donald Trump de cuestionar la legitimidad del proceso electoral. “Si se confirma la victoria de Biden, Trump se tiene que ir de todas maneras el 20 de enero”, afirmó.

- ¿Cuáles son las lecciones que están dejado estos comicios para el sistema democrático estadounidense?

Primero, yo diría que las formas de encuestar a opinión pública antes de la elección han sido deficientes. Todas las encuestas han fracasado nuevamente en sus estimados, y eso hace reflexionar mucho sobre cómo medir realmente la opinión del pueblo americano que es tan grande y diverso. Nuevamente han subestimado la cantidad de apoyo que tiene Trump, que ha tenido más apoyo que en el 2016.

En estas elecciones, 70 millones de estadounidenses han votado por Donald Trump. En el 2016 lo hicieron 62 millones. (AFP)

- Las encuestadoras y páginas de pronósticos decían que los errores del 2016 no se iban a repetir, pero también decían que Trump tenía opciones de ganar, aunque mínimas…

Efectivamente. Los pronósticos no eran al 100%, pero le daban a Biden el 80% de probabilidades, por lo que Trump igual tenía un 20% de opciones. Todo indica que Biden va a ser el ganador de las elecciones y todo indica que alguno de los estados que continúa con el conteo de votos le puede dar el empujón que necesita, pero la estrechez del resultado significa que hay un país muy dividido y que los factores que muchos pensaban que iba a perjudicar a Trump, sobre todo el desastroso manejo de la pandemia, no han impedido que 70 millones de personas hayan votado por él.

También creo que es una sentencia clara sobre lo ineficiente, anacrónico e injusto que es el sistema del Colegio Electoral. Ya hay un ganador por el voto directo, y en cualquier otra democracia Biden ya sería el presidente, pero dado que Estados Unidos tiene este sistema por estado, nos lleva a estos problemas.

Sanborn es politóloga y ha sido vicerrectora de la Universidad del Pacífico.

- Pero la posibilidad que eso cambie es mínima…

Es que solo los demócratas quieren cambiarlo, porque a los republicanos el sistema les está salvando el pellejo y les está dando esperanza. Dado que la composición del Congreso está todavía en juego, parece que los republicanos van a mantener fuerza en el Senado, y han ganado más fuerza en la Cámara de Representantes, entonces significa que un cambio constitucional va a ser bastante difícil, pero creo que va a haber más presión desde la población. De hecho, ha habido muchos intentos de cambiar y no se ha tenido éxito.

- Trump ha hablado de fraude en su discurso del jueves, que ha sido considerado incluso de peligroso…

Patético, vergonzoso. Ha sido inédito. Ningún candidato perdedor ha tenido tan mala actitud no saber esperar, no saber reconocer con clase cuando pierde. Y todo indica que si pierde, va a seguir con esa mala actitud, pero igual él se tiene que ir el 20 de enero porque eso está en la Constitución. Ahora, tengo la impresión de que los líderes de su partido no lo van a dejar hacer una pataleta mayor. Los juicios legales de los que está hablando Trump es para poner piedras en el camino, y no tienen asidero, no creo que haya una seria posibilidad de que logre hacer un juicio legal exitoso. En esta elección no hay ninguna evidencia de fraude. En los estados donde él está detrás quiere parar el conteo, pero donde tiene algo de ventaja quiere continuar. Son tácticas para movilizar a sus bases y es peligroso que cuestione la legitimidad del sistema electoral. Y este cuestionamiento es inédito, porque es un sistema electoral ineficiente, anacrónico pero legítimo, la mayoría de la gente lo acepta. Esto es un riesgo para la democracia americana.

- En ese discurso, las cadenas de televisión más importantes cortaron su transmisión. Pero el votando de Trump no consume esos medios…

Efectivamente, él estaba apelando a sus bases. Esta elección también revela lo peligroso que son y seguirán siendo las ‘fake news’ y las diversas redes donde la gente se informa, donde no hay el filtro de la veracidad. Y eso lo vamos a ver en América Latina, esta tendencia de que las noticias sean desagregadas por sectores. Esto es alarmante en muchos niveles. Si alguna vez Estados Unidos fue visto como una democracia madura y ejemplar, esto ya se ha perdido. El mundo está mirando con espanto.

- ¿Cuál es la imagen del país en este clima de polarización?

Si bien su democracia en general ha sido envidiable, su sistema electoral nunca ha sido digno de imitar, pero en la medida que Estados Unidos es una potencia, sus aliados lo miran. Porque es probable que Trump se niegue a aceptar el resultado hasta enero. Estos tropiezos y obstáculos que puede poner el presidente en el camino son preocupantes para el mundo.

Joe Biden se encuentra a unos pocos votos de la Casa Blanca. (Foto: EFE)

- ¿Cómo podría restaurar Biden la imagen de Estados Unidos en el mundo?

Yo creo que él está haciendo muy bien. Su actitud ha sido de calma, no se está regocijando, no está celebrando una victoria todavía, y creo que esas llamadas a la calma en este momento son fundamentales. Biden tiene una trayectoria de larga data en el Congreso y tiene una historia de trabajar con republicanos moderados y va a tener que tenderles más puentes. Hay un buen grupo de republicanos que apoyaron su candidatura. Trump ha demostrado que el Partido Republicano sigue siendo muy afín a su forma de ser y sí creo que hay un sector del partido que puede haberse escondido detrás del presidente para mantener su fuerza electoral, pero están también espantados por su conducta.

- En Georgia la diferencia es mínima y Biden podría ganar en este estado, donde el voto afroamericano ha sido muy importante…

En Georgia ha sido fundamental la figura de Stacey Abrams, que fue candidata a la gobernación del estado. Ella ha hecho muchísimo para movilizar a la comunidad afroamericana en Georgia, para superar los obstáculos explícitos que ponen los republicanos a que los afroamericanos voten. Ella ha logrado que Biden le preste atención al estado, pese a que los demócratas ya pensaban que lo tenían perdido. Creo que si ganan los demócratas va a ser por el voto afroamericano.

- Y el voto latino en Florida se volcó hacia Trump…

Yo creo que ya es hora de dejar de hablar del voto latino porque sabemos que no existe un solo voto latino. Trump ha tenido un buen apoyo en Florida y Texas. En Florida, los migrantes de origen cubano, venezolano y nicaragüense son más conservadoras, más anticomunistas, por su propia experiencia, y son más blancos porque entre los latinos también hay un tema racial. Los demócratas no han logrado atraerlos tanto. En Texas, en el voto mexicano y centroamericano ha habido un grupo que ha apoyado a Trump más de lo esperado, porque la mayoría de los votos latinos tienden a votar más por el Partido Demócrata.

