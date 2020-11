Conforme a los criterios de Saber más

“No he preparado un discurso de concesión, no estoy pensando en eso. Ganar es fácil, perder nunca es fácil, no para mí”. Hace una semana, el mismo día de la elección, Donald Trump ya adelantaba lo difícil que sería para él aceptar una derrota. Y la promesa la ha cumplido. Pese a que Joe Biden ya está trabajando con su equipo de transición, el presidente de Estados Unidos sigue hablando de fraude y no tiene ninguna intención de felicitar la victoria de su oponente.

Con esta actitud, el actual inquilino de la Casa Blanca está rompiendo una tradición de 124 años en la que el candidato que pierde en las elecciones felicita al presidente electo de Estados Unidos. Es lo que se conoce como el discurso de concesión y que pone el punto final a las reñidas campañas políticas.

Aunque no se trata de una obligación ni mucho menos un requisito legal, este discurso es siempre esperado por los estadounidenses y es característico de su sistema democrático. En realidad, es más una muestra de cortesía hacia el que será el próximo presidente del país, teniendo en cuenta que la figura presidencial es altamente valorada en Estados Unidos.

Una tradición de 124 años

Los historiadores señalan que el primer discurso de concesión se remonta a 1896, cuando William Jennings Bryan, del Partido Demócrata, le envió un telegrama a su oponente, el republicano William McKinley, dos días después de las elecciones.

La carta decía: “Honorable William Mckling: El senador Jones me acaba de informar que las declaraciones indican su elección y me apresuro a extenderle mis felicitaciones. Hemos presentado el tema al pueblo estadounidense y su voluntad es ley”.

Desde entonces, la tradición ha continuado como parte de la práctica democrática del país, y hasta el año 2016 se celebraron 32 discursos de este tipo.

El primer discurso de concesión a través de una transmisión de radio se hizo en 1928, cuando el demócrata Al Smith perdió ante el republicano Herbert Hoover.

En 1940 se dio el primer discurso a través de un noticiario propalado en las salas de cine. Ocurrió cuando Wendell Willkie aceptó la victoria de Franklin D. Roosevelt.

El primer discurso televisado ocurrió en 1952 cuando Adlai Stevenson, del Partido Demócrata, perdió las elecciones ante Dwight Eisenhower.

Felicitaciones y llamado a la unidad

El politólogo Paul Corcoran, profesor de la Universidad de Adelaida en Australia y estudioso de las campañas presidenciales en Estados Unidos, explicó a la cadena radial estadounidense NPR que los discursos de concesión son una oportunidad para que el candidato que perdió los comicios convierta su derrota en un momento de honor.

Por ello, explicó que hay una especie de hoja de ruta que siguen los candidatos cuando preparan el discurso con sus asesores, entendiendo que en realidad se trata más de hablarles a sus seguidores en un momento de tristeza y decepción.

Estas son las características, según Corcoran:

La declaración de la derrota: aunque nunca usan la palabra “derrota”, un candidato reconocerá la victoria de su oponente y lo felicitará.

aunque nunca usan la palabra “derrota”, un candidato reconocerá la victoria de su oponente y lo felicitará. El llamado a la unidad : En una muestra de bipartidismo, un candidato expresará su apoyo a su antiguo oponente y hará un llamado a la unidad bajo su liderazgo.

: En una muestra de bipartidismo, un candidato expresará su apoyo a su antiguo oponente y hará un llamado a la unidad bajo su liderazgo. La celebración de la democracia : El candidato se refleja en el poder del sistema democrático y de los millones de votantes que participaron en el proceso electoral.

: El candidato se refleja en el poder del sistema democrático y de los millones de votantes que participaron en el proceso electoral. La promesa de continuar la pelea : El perdedor habla sobre la importancia de los temas planteados en la campaña y las políticas defendidas por su parte. Prometen seguir luchando por estos objetivos e instan a sus seguidores a que también lo hagan.

Los más recordados

Sin duda, uno de los discursos más recordados es el que dio el republicano John McCain en el 2008 cuando reconoció la victoria de Barack Obama, quien se convirtió en el primer afroamericano en llegar a la Casa Blanca.

“El senador Obama y yo hemos tenido y discutido nuestras diferencias, y él ha prevalecido. Sin duda, quedan muchas de esas diferencias. Estos son tiempos difíciles para nuestro país, y le prometo hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarlo a guiarnos a través de los muchos desafíos que enfrentamos”, expresó McCain.

En la campaña del 2016, el entonces candidato Donald Trump dijo que no aceptaría los resultados si es que él perdía. Sin embargo, fue Hillary Clinton quien terminó dando el discurso de concesión un día después de perder la elección en el Colegio Electoral, pese a que había ganado abrumadoramente en el voto popular.

"Debemos aceptar este resultado y mirar hacia el futuro. Donald Trump va a ser nuestro presidente y le debemos ofrecer tener la menta abierta y la oportunidad de liderar (…). “Esta derrota duele, pero por favor nunca dejen de creer que pelear por lo que es correcto vale la pena, porque vale la pena”.

