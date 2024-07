Cientos de venezolanos en Nueva York celebraron en la tarde de este domingo las elecciones que se realizaron en su país, en las que no pudieron votar, en un ambiente que se tornó festivo y con una aspiración común de reclamo por un cambio para la nación suramericana.

Llegados de todos los sectores de Nueva York y los alrededores, se concentraron en una calle del barrio Queens, donde se concentra el mayor grupo de venezolanos arropados con su bandera, con los rostros pintados, gorras, o vestidos con los colores del emblema nacional, bailaron y cantaron el himno nacional y otras canciones icónicas de Venezuela.

Ciudadanos venezolanos se reúnen a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales en su país, este domingo en Queens, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

Entre el tumulto se escuchaba al unísono la palabra ‘libertad’ y ‘va a caer, va a caer, este Gobierno va a caer’ que algunos entonaban dando saltos.

Al principio eran solo unos centenares, pero fueron sumándose más y más compatriotas, hasta que la policía tuvo que intervenir para despejar la avenida.

“Si María Corina (Machado, la líder opositora) cumple las promesas que nos hizo, nos regresamos a Venezuela”, dijo a EFE con entusiasmo Mileidys, que celebraba junto con su esposo dominicano Wilkins.

La pareja, que tiene tres hijos, figura entre los miles de inmigrantes que llegaron a Nueva York en los últimos dos años procedentes de Venezuela.

“Estoy aquí, aunque no podemos votar, por un cambio para mi país, lo necesitamos urgentemente”, afirmó al referirse que los miles de venezolanos en EE.UU. no pueden participar del proceso electoral porque no hay relaciones diplomáticas luego de que el presidente Donald Trump reconociera en 2019 al opositor Juan Guaidó como presidente del país.

Desde hace años los consulados venezolanos en EE.UU. están cerrados.

“Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo” se leía en un letrero puesto en un automóvil mientras que el mensaje en la camiseta de una joven decía ‘María Corina y Edmundo. Venezuela libre y segura por todos los inmigrantes y mi familia’.

En la calle, que tuvo que ser cerrada al transito, se unieron varias personas para entonar el himno de su país, enarbolando varias bandera de Venezuela, muchas de ellas compradas a vendedores ambulantes que aprovecharon la oportunidad para ‘hacer su agosto’.

Desde vehículos con grandes bocinas los entusiastas venezolanos escuchaban las noticias sobre los comicios presidenciales -en el día en el que se recuerda e natalicio del máximo líder Hugo Chávez- en los que Nicolás Maduro, que gobierna desde el 2013, busca la reelección frente al opositor Edmundo González Urrutia, de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con el apoyo de la lideresa opositora María Corina Machado.

Los venezolanos llegaron con sus niños, amigos y hasta sus mascotas a celebrar “la libertad y cambio” convocados por el Comando con Venezuela de Nueva York, que se ha mantenido en contacto con el Comando de Venezuela, comentó a EFE uno de sus líderes, Erick Rizo.

El comando tiene 150 grupos en el extranjero y unos 40 están en EE.UU., entre ellos en las ciudades de Nueva York, Washington y Florida.