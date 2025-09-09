Trump anuncia que Kata’ib Hizbulah liberó una estudiante de Princeton retenida en Irak

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la liberación en Irak de una estudiante de la Universidad de Princeton que había estado secuestrada en Bagdad durante meses por Kata’ib Hizbulah y que ya se encuentra ahora en la Embajada estadounidense de la capital iraquí.
“Me complace informar que Elizabeth Tsurkov (…) acaba de ser liberada por Kata’ib Hizbulah y se encuentra a salvo en la Embajada de Estados Unidos en Irak tras ser torturada durante muchos meses”, afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.
El mandatario añadió que “después de tantos meses de sufrimiento y torturas, hoy podemos decir que está libre” y aseguró que su Gobierno seguirá trabajando para que otros rehenes recuperen la libertad.
Tsurkov, estudiante de origen ruso-israelí y residente en Estados Unidos, fue secuestrada en Bagdad en marzo de 2023 mientras realizaba investigaciones académicas. Desde entonces permanecía en manos de Kata’ib Hezbollah, una milicia chií respaldada por Irán, hasta su liberación esta semana.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la liberación y aseguró que “tras muchos meses de esfuerzos logramos su regreso”. Añadió que mantuvo “una emotiva conversación con su madre y su hermana” y prometió que Israel “seguirá luchando con vigor y determinación hasta traer de vuelta a todos nuestros rehenes, vivos o fallecidos”.
El anuncio de la liberación llegó el mismo día en que Israel lanzó un ataque aéreo contra la sede política de Hamás en Doha, que albergaba a altos dirigentes del grupo, incluidos Khalil al Hayya y Zaher Jabarin, en un claro golpe a la cúpula de Hamás en plena capital de Qatar.
