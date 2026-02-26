Escuchar
Ellie Aghayeva, estudiante de la Universidad de Columbia detenida por agentes del Departamento de Seguridad Nacional el 26 de febrero de 2026.
Por Agencia EFE

Ellie Aghayeva, la estudiante de la Universidad de Columbia detenida este jueves por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que presuntamente dijeron ser oficiales de policía para poder entrar en su apartamento, ubicado en un edificio universitario fuera del campus, ha sido puesta en libertad, confirmó ella misma en su perfil de Instagram.

