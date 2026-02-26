Ellie Aghayeva, la estudiante de la Universidad de Columbia detenida este jueves por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que presuntamente dijeron ser oficiales de policía para poder entrar en su apartamento, ubicado en un edificio universitario fuera del campus, ha sido puesta en libertad, confirmó ella misma en su perfil de Instagram.

“Acabo de salir hace un rato. Estoy segura y bien, en un Uber de vuelta a casa. Lo siento mucho pero aún estoy en ‘shock’ y mi teléfono está sonando sin parar con llamadas de periodistas. Necesito un poco de tiempo para procesar todo”, escribió en una historia de Instagram la alumna, originaria de Azerbaiyán.

Aghayeva fue arrestada esta mañana alrededor de las 6:30 hora local (11:30 GMT) en el apartamento en el que vivía en Manhattan, propiedad de Columbia, por agentes del DHS que fingieron ser oficiales de policía que estaban buscando a una “persona desaparecida” para poder entrar al edificio, según informó la presidenta interina de la entidad, Claire Shipman, en un comunicado.

La presidenta reiteró que todos los agentes del orden público deben contar con una orden judicial o una citación para acceder a áreas no públicas de la institución, incluyendo viviendas, aulas y otras zonas que requieren acceso mediante la tarjeta CUID, de la que disponen los estudiantes y personal del centro.

Horas antes de su liberación, sus abogados habían presentado una petición habeas corpus ante un tribunal de Nueva York en la que pedían su liberación inmediata y aseguraban que la joven, que entró con visado a EE.UU. en 2016, había sido arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “sin motivo y en una violación de sus derechos constitucionales al debido proceso de ley”.

El DHS aseguró en un comunicado remitido a EFE que el visado de estudiante de Aghayeva caducó en 2016, durante la Administración del expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por “no asistir a sus clases”, y subrayó que no tiene ninguna apelación ni solicitud pendiente ante el DHS.

“El administrador del edificio y su compañero de piso dejaron entrar a los agentes en el apartamento”, agregó la agencia.

Antes de darse a conocer su liberación, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, con el que se reunió hoy en la Casa Blanca, le había prometido que la estudiante sería liberada de inmediato.

VIDEO RECOMENDADO

La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado 30 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar. (AFP)

SOBRE EL AUTOR