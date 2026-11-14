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Resumen

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Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2023 que muestra al cofundador de Nvidia, Jensen Huang, hablando en una rueda de prensa. EFE/ Fazry Ismail / ARCHIVO
Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2023 que muestra al cofundador de Nvidia, Jensen Huang, hablando en una rueda de prensa. EFE/ Fazry Ismail / ARCHIVO
Por Agencia EFE

El magnate Elon Musk, otros accionistas de Nvidia y miles de empleados del fabricante de chips han impulsado una petición para que la junta directiva de la empresa restituya a Jensen Huang, con más de 120.000 firmas a fecha de este sábado.

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