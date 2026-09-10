Los abogados de Elon Musk notificaron formalmente a los productores de un nuevo documental de cuatro horas sobre su vida que la película difama al multimillonario.

Poco antes de su estreno el pasado martes, el abogado Alex Spiro dirigió una carta a un productor de Jigsaw Productions en la que acusa Alex Gibney, documentalista ganador del Oscar, de construir “Musk” en torno a una conclusión predeterminada.

En misiva, fechada el 3 de septiembre, también señala que Gibney se negó a verificar los hechos de la película con el hombre más rico del mundo o con las personas de su entorno.

“Este proyecto no comenzó como una investigación. Comenzó con una conclusión”, escribió Spiro.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una prolongada ovación de pie y críticas muy favorables.

Gibney recorre la carrera y la vida de Musk, nacido en Sudáfrica, desde sus años como empresario de la era punto-com en Silicon Valley a principios de la década de 2000 hasta convertirse en el primer billonario del mundo.

También profundiza en su vida personal, incluido su difícil infancia y los 14 hijos conocidos que ha tenido con varias mujeres.

La revista especializada Variety la calificó de “retrato lacerante”, mientras que Deadline dijo que la “demoledora” película había “vapuleado” a Musk como “mezquino, narcisista, megalomaníaco, cruel”.

La carta pone en aviso no sólo a Gibney y Jigsaw, sino a todos los involucrados en el lanzamiento de la película, incluidos HBO, Bleecker Street y Universal.

Se centra en particular en una secuencia que, según Spiro, impulsa una teoría conspirativa, conforme la cual Musk supo a primera hora de la noche electoral de 2024 que Trump había ganado porque sus satélites Starlink se habían utilizado para influir en el resultado.

Jigsaw Productions respondió en un comunicado a The Hollywood Reporter que el escrutinio de figuras públicas poderosas está protegido por la Primera Enmienda.

Esto es algo que todos los estadounidenses deberían defender, “incluidos los asociados de Elon Musk, que se ha proclamado a sí mismo ‘absolutista de la libertad de expresión’”, añadía el comunicado.

Los documentales de Gibney a menudo han profundizado en grupos poderosos, incluida la Iglesia de la Cienciología, la corporación Enron y las guerras de espionaje entre Israel e Irán en “Zero Days”.

Ganó un Óscar al mejor documental por “Taxi to the Dark Side”, que aborda las prácticas de interrogatorio del ejército estadounidense en Afganistán.

Musk ha pasado varios días atacando a Gibney en X, la plataforma de su propiedad, calificando la película de “ataque que falla el tiro” y desestimándola por aburrida.

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