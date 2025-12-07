El magnate Elon Musk, en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC, el 19 de noviembre de 2025. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El magnate Elon Musk, en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC, el 19 de noviembre de 2025.
Elon Musk dice que la Unión Europea “debería ser abolida” tras una multa contra la red X
El magnate , dueño de la red social X, dijo el sábado que la (UE) “debería ser abolida” tras el anuncio de una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) que le impusieron a la plataforma.

Luego de una investigación de alto perfil, la red propiedad de la persona más rica del mundo fue multada el viernes por violar las normas digitales del bloque.

La sanción fue criticada por la administración de Donald Trump, cuyo gobierno se alineó con Musk a inicios del mandato para reducir la fuerza laboral federal y recortar gastos en Estados Unidos, antes de que ambos tuvieran desacuerdos.

La UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos”, escribió Musk en su cuenta de X, que tiene unos 230 millones de seguidores.

Cuando un usuario republicó el comentario de Musk, él respondió: “Lo digo en serio. No estoy bromeando”.

Me encanta Europa, pero no el monstruo burocrático que es la UE”, añadió el magnate en otra publicación.

La multa contra X es la primera impuesta por la Comisión Europea en el margo del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

La Comisión dijo que X era culpable de violar la obligación de transparencia de la DSA.

Las violaciones incluyen el diseño engañoso de la “marca de verificación azul” de la plataforma que supuestamente certifica las fuentes de información, y su falta de acceso a datos públicos para investigadores, dijo.

X tampoco fue suficientemente transparente sobre su publicidad, agregó la Comisión.

El multimillonario Elon Musk anunció el miércoles 28 de mayo que deja su puesto en el gobierno de Estados Unidos como asesor para reducir el gasto federal poco después de su primera gran divergencia con el presidente Donald Trump sobre su proyecto de ley presupuestal. (AFP)
