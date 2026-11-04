El multimillonario Elon Musk ironizó el miércoles sobre la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato estadounidenses, después de destinar cientos de millones de dólares para ayudar a candidatos del partido conservador.

Los demócratas se hicieron con el control del Congreso, con mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes que comprometen el final del mandato del presidente Donald Trump.

“Tengo la impresión de que la injerencia de mis láseres espaciales en las elecciones no ha funcionado esta vez”, bromeó el jefe de SpaceX y Tesla en su red social X.

Musk financió con casi 500 millones de dólares la campaña republicana. Esto lo convierte en el mayor contribuyente individual en un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, según el rastreador OpenSecrets.

Una buena parte de este monto, 158 millones de dólares, se destinaron a apoyar a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas.

Sin embargo, el demócrata James Talarico derrotó a Paxton, un estrecho aliado de Trump, y se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994.

El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, saluda mientras celebra su victoria en Texas. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP). / RONALDO SCHEMIDT

“En esta contienda, nos enfrentamos a nuestros propios Goliats. El hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, y todo el aparato de Washington”, celebró Talarico.

El golpe fue doble en ese bastión republicano, donde la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador republicano Greg Abbott.

Ambos demócratas arremetieron contra la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en ese estado, en el que Musk instaló las sedes de Tesla, SpaceX y la red social X.

El auge de estas instalaciones preocupa a los texanos, por el posible aumento de las facturas de electricidad, el consumo de agua y la sobrecarga de la red eléctrica.

Con el vuelco en el Congreso, Musk expresó su inquietud por un posible freno a la expansión de estas infraestructuras.

“Los centros de datos en el espacio suenan bastante atractivos en este momento”, comentó en su red social.

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