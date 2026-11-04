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Resumen

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El magnate Elon Musk, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Hannibal Hanschke/Pool
El magnate Elon Musk, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Hannibal Hanschke/Pool
Por Agencia AFP

El multimillonario Elon Musk ironizó el miércoles sobre la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato estadounidenses, después de destinar cientos de millones de dólares para ayudar a candidatos del partido conservador.

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