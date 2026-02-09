Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, y empresario sudafricano-canadiense-estadounidense, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, y empresario sudafricano-canadiense-estadounidense, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

El multimillonario Elon Musk se ofreció a pagar los honorarios de defensa de aquellas víctimas del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein que sean demandadas por decir la verdad y señalar en público a los clientes de la red de tráfico sexual.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos
Oriente Medio

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder
EEUU

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

Elon Musk ofrece pagar defensa de víctimas de Epstein demandadas por señalar a sus abusadores
EEUU

Elon Musk ofrece pagar defensa de víctimas de Epstein demandadas por señalar a sus abusadores

Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en el Congreso de EE.UU.
EEUU

Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en el Congreso de EE.UU.