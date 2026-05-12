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Elon Musk abandona la sala del tribunal federal durante las actuaciones del juicio por la demanda de Elon Musk contra OpenAI en Oakland, California, el 30 de abril de 2026. Foto: JOSH EDELSON / AFP
Elon Musk abandona la sala del tribunal federal durante las actuaciones del juicio por la demanda de Elon Musk contra OpenAI en Oakland, California, el 30 de abril de 2026. Foto: JOSH EDELSON / AFP
/ JOSH EDELSON
Por Agencia AFP

Altos ejecutivos estadounidenses, entre ellos Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, de Apple, acompañarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China esta semana, informó el lunes un funcionario de la Casa Blanca.

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