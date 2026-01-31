Escuchar
(2 min)
Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO

Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO
Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO
Por Agencia EFE

La embajadora Laura Dogu llegará este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, según confirmaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

Embajadora Dogu llega este sábado a Caracas para reabrir misión diplomática de EE.UU.
EEUU

Embajadora Dogu llega este sábado a Caracas para reabrir misión diplomática de EE.UU.

Miles recorren las calles de Nueva York en día de apoyo nacional a Mineápolis
EEUU

Miles recorren las calles de Nueva York en día de apoyo nacional a Mineápolis

Trump advierte que la flota que se dirige a Irán es “incluso mayor” que la de Venezuela
EEUU

Trump advierte que la flota que se dirige a Irán es “incluso mayor” que la de Venezuela

Trump asegura que Alex Pretti era un agitador y “quizás un insurgente”
EEUU

Trump asegura que Alex Pretti era un agitador y “quizás un insurgente”