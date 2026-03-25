Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo de la demócrata, Emily Gregory. Foto: Emily Gregory Campaign
Imagen de archivo de la demócrata, Emily Gregory. Foto: Emily Gregory Campaign
Por Agencia EFE

La oposición demócrata ha arrebatado un escaño en la Cámara de Representantes estatal de Florida al partido del presidente estadounidense, Donald Trump, en el distrito que incluye su mansión de Mar-a-Lago y en el que el mandatario votó por correo pese a su cruzada contra ese método.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.