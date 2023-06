Emma Coronel ha salido de prisión después de 15 meses para pasar a un régimen especial. La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ha sido trasladada de una cárcel en Texas a un lugar de transición para reos en Los Ángeles, California, antes de su puesta en libertad.

Donald Murphy, un portavoz del Buró Federal de Prisiones (BOP), le dijo a la agencia EFE que Emma Coronel Aispuro fue trasladada el pasado 30 de mayo de la cárcel de Texas donde se encontraba, la FMC Carswell, a lo que las autoridades denominan un sistema de “confinamiento comunitario”, dependiente de la Oficina de Gestión de Reingresos Residenciales de Long Beach, en California.

Murphy también habló con Univisión. Explicó que Emma Coronel, de 33 años, tenía dos opciones para el período final de su condena: detención domiciliaria o una casa de transición. Pero no aclaró qué programa le impusieron. “Por razones de privacidad y de seguridad no hablamos sobre las condiciones de confinamiento de ningún recluso, las razones de la transferencia o sobre los planes de liberación específicos”, indicó.

Emma Coronel Aispuro a su salida de la corte federal en Brooklyn durante el juicio de su esposo, en 2019. (Justin Lane/EPA, vía Shutterstock).

En cualquiera de las dos situaciones, ella deberá concluir un proceso de “reinserción a la sociedad” y ahora tiene derecho a salir a trabajar, aprender un oficio o rehabilitarse del consumo de drogas, informó Univisión.

Emma Coronel fue detenida en febrero del 2021

en el aeropuerto Dulles en Virginia. En junio de ese año se declaró culpable de cooperar con el negocio de narcotráfico de El Chapo Guzmán.

Emma Coronel fue condenada en Estados Unidos a tres años de prisión por colaborar en los negocios ilícitos de su marido, el cabecilla del Cártel de Sinaloa. Ella pasó 15 meses en la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell ubicada en Forth Worth, Texas.

El portavoz del BOP le confirmó a Univisión que Emma Coronel, quien es ciudadana estadounidense nacida en San Francisco, será liberada el próximo 13 de setiembre.

¿Qué es un confinamiento comunitario?

Según el portal Guidelines Manual del Gobierno de Estados Unidos, el confinamiento comunitario es una medida que puede imponerse “como condición de libertad condicional o libertad condicionada”.

Univisión detalló que actualmente hay más de 14.000 reos en confinamiento domiciliario o en casas intermedias, que son administradas por 22 proveedores que tienen contratos con el Buró Federal de Prisiones.

Bajo este sistema, los reclusos reciben “asesoramiento laboral, ayuda para obtener un empleo, asistencia en administración financiera y otros programas y servicios”.

El objetivo es “que el individuo mantenga o reconstruya los lazos con la comunidad y no reincida”, subraya el sistema de cortes federales.

Así, los reclusos pueden abandonar durante el día las instalaciones dode permanecen para buscar trabajo, tomar clases, recibir capacitación laboral o acudir a terapia psicológica.

Emma Coronel Aispuro sale con sus hijas gemelas de la Corte Federal de EE. UU. en Brooklyn, el 26 de junio de 2018. en Nueva York. (Foto de KENA BETANCUR / AFP). / KENA BETANCUR

Los reclusos también reciben asistencia médica para dejar de depender de drogas y otras sustancias ilícitas, asesoramiento sobre finanzas personales y ayuda para buscar casa.

Por las noches, todos deben volver a sus lugares de reclusión.

Univisión remarcó que no todos los reos acceden a este programa. El gobierno toma en cuenta el buen comportamiento, el caso criminal y la cercanía de su liberación para ponerlos en esos sitios.

Cuando en setiembre Emma Coronel termine con este programa, estará sujeta a cuatro años de libertad condicional, que la mantendrá bajo estricta vigilancia de las autoridades.

Deberá reportarse con la oficina federal asignada 72 horas después de su liberación, requerirá aprobación cada vez que cambie de domicilio, recibirá la visita del oficial responsable a cualquier hora y día, estará obligada a buscar un empleo de al menos 30 horas a la semana, se le prohíbe poseer armas de fuego y no deberá tener comunicación con personas involucradas en actividades ilícitas.

Esta foto publicada por la oficina del alguacil de Alexandria, Virginia, el 23 de febrero de 2021, muestra a Emma Coronel Aispuro. (AFP). / -

La condena a Emma Coronel

El 30 de noviembre del 2021, Emma Coronel fue condenada por una corte de Washington a tres años de prisión por su participación en el Cártel de Sinaloa y en los negocios ilícitos de su esposo, con quien tiene dos hijas gemelas.

Ella enfrentaba una condena mínima obligatoria de 10 años de cárcel y una máxima a cadena perpetua. Pero el juez Rudolph Contreras consideró como atenuante que Coronel era una adolescente cuando se casó con Guzmán, y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero del 2021.

“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar en esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad. Pero también me enseñaron a aceptar mis errores y a pedir perdón por ellos (…) Esos mismos valores son los que quiero enseñarles a mis hijas”, dijo Emma Coronel antes de escuchar su sentencia. Rogó al juez que sus gemelas no crezcan sin su madre tras la cadena perpetua que pesa sobre su esposo también en Estados Unidos.

“Señora Aispuro, buena suerte. Espero que usted críe a sus gemelas en un ambiente distinto al que usted experimentó”, le dijo el juez al final de la audiencia condenatoria.

Contreras también dispuso que Coronel cumpla cuatro años de libertad supervisada y que pague 1,5 millones de dólares.

Univisión recordó que Emma Coronel fue mensajera de El Chapo Guzmán mientras él estaba en una prisión de máxima seguridad en México. También lo ayudó a coordinar su fuga en el 2015 por un túnel que llegó hasta su celda.