Washington. El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó hoy contra el aislacionismo y "la ilusión del nacionalismo" en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, donde además pidió no iniciar una "guerra comercial" con la Unión Europea (UE) y combatir el cambio climático porque "no hay un planeta B".

Un día después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, Macron dio un discurso en el que expresó su oposición a algunas de las posiciones de ese mandatario que más han tensado su relación con la UE, y pidió apostar por "un fuerte multilateralismo" que impida la decadencia de instituciones como la ONU y la OTAN.



"Cerrar la puerta al mundo no parará la evolución del mundo", advirtió el mandatario francés.



"Yo no comparto la fascinación por los nuevos poderes fuertes, el abandono de la libertad y la ilusión del nacionalismo", añadió.



"Esto requiere, más que nunca, la participación de Estados Unidos, porque su papel fue decisivo a la hora de crear y salvaguardar el mundo libre de hoy. Estados Unidos es el que inventó este multilateralismo. Ustedes son los que ahora tienen que ayudar a preservarlo y reinventarlo", alegó Macron.



"Este es un momento crucial. Estoy convencido de que, si no actuamos, las organizaciones internacionales, incluidas la ONU y la OTAN, no podrán cumplir su mandato", subrayó, al alertar sobre los "miedos" y la "ansiedad" asociados a la globalización.



Ese discurso contrasta con la filosofía de Trump, cuyo lema de "Estados Unidos primero" tiene tintes aislacionistas y que ha dejado clara su preferencia por las relaciones y pactos bilaterales en lugar de los multilaterales.



En su reunión de este martes con Trump, Macron le pidió que convierta en permanente la exención temporal que el líder estadounidense ha concedido a la UE para no aplicarle, de momento, los aranceles del 25 % y el 10 % a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente.



"Una guerra comercial no es coherente con nuestra misión. Lo único que conseguirá es destruir empleos, aumentar los precios y la clase media tendrá que pagar por ello", argumentó Macron en su discurso ante el Congreso.



También se mostró convencido de que el desacuerdo sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático, del que Trump anunció su retirada el año pasado, es un roce "de corto plazo", porque "a largo plazo habrá que afrontar" el efecto de la actividad humana en el clima.



"Estamos matando a nuestro planeta. Y afrontémoslo: no hay planeta B", indicó Macron.



"Estoy seguro de que algún día, Estados Unidos volverá al Acuerdo de París", pronosticó Macron, que desató una gran ovación en la bancada demócrata.



Fuente: EFE