El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el martes contra el “retorno de la ley de la selva” y pidió a los Estados mantenerse “firmes junto a las Naciones Unidas”.

Macron, en su último discurso en la Asamblea General de la ONU, también criticó duramente la situación humanitaria en Gaza y las acciones de Israel en Cisjordania.

Firme defensor de Ucrania en el conflicto con Rusia, Macron también pidió una moratoria de los ataques contra objetivos civiles y energéticos por parte de ambos países.

“La cuestión que se nos plantea, de forma muy sencilla, es si queremos vivir en ese estado de naturaleza, con una especie de retorno de la ley de la selva, o en una sociedad internacional civilizada”, declaró.

“Nuestro deber, ahora más que nunca, es mantenernos firmes junto a las Naciones Unidas para decidir precisamente juntos el interés común”, añadió.

Israel respondió airadamente al presidente de Francia por criticar las acciones del país en Cisjordania, sede de la Autoridad Palestina y donde, según Macron, Hamás no estaba activo.

Allí “hay violaciones todos los días. ¿En nombre de qué? Hamás nunca ha atacado en Cisjordania. Esto, día tras día, hace cada vez más imposible lograr el respeto al legítimo derecho del pueblo palestino a existir”, señaló el mandatario francés.

En un comunicado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, tildó de “grotesco absurdo” esas declaraciones.

“Los terroristas de Hamás llevan a cabo ataques contra judíos casi todos los días. Han asesinado a innumerables civiles israelíes en Judea y Samaria”, señaló, usando el nombre bíblico de Cisjordania, ocupada por Israel en 1967.

Se espera que Netanyahu intervenga en la Asamblea General de la ONU el jueves.

Este martes, Macron también hizo un llamado a detener los ataques contra buques comerciales en “el mar Negro que permita liberar los cereales y dar una respuesta a la cuestión de la seguridad alimentaria, tan crucial para tantos países emergentes y en desarrollo”.

Abordó además la inteligencia artificial y pidió a los países cooperación para construir un modelo de inteligencia artificial (IA) alternativa que no dependa de China y Estados Unidos.

Es necesario que “esta coalición de independientes (...) que no quieren convertirse en vasallos de una u otra de las dos grandes potencias mundiales se unan para desarrollar un modelo de frontera de código abierto” de IA, dijo Macron.

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En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como secretario general, António Guterres lanzó una advertencia sobre los peligros que amenazan al mundo, desde la inteligencia artificial y la crisis climática hasta los conflictos que siguen alimentando la inestabilidad global, y pidió a las grandes potencias reforzar la cooperación internacional. (AFP)

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