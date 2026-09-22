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Resumen

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El presidente Emmanuel Macron llega para dirigirse a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El presidente Emmanuel Macron llega para dirigirse a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el martes contra el “retorno de la ley de la selva” y pidió a los Estados mantenerse “firmes junto a las Naciones Unidas”.

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