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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
/ SARAH YENESEL
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas la situación “que nos hace avergonzarnos a todos” en Gaza y volvió a llamar al reconocimiento de la soberanía de Palestina, un año después de que Francia reconociera al Estado palestino.

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