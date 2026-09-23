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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.º Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.º Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Por Agencia AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el miércoles que habrá elecciones en el país luego de agradecer al mandatario estadounidense Donald Trump por “retomar sus relaciones diplomáticas” durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

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