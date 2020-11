El presidente electo Joe Biden convocará el lunes un grupo de trabajo dedicado al coronavirus con el fin de analizar el principal escollo al que se enfrentará cuando asuma el cargo en enero, mientras el presidente Donald Trump sigue maniobrando para seguir en el cargo.

SIGUE LOS RESULTADOS EN TIEMPO REAL:

Biden se reunirá con una comisión de expertos dirigida por Vivek Murthy, que fue máximo responsable médico de EE.UU., y David Kessler, excomisario de la Administración de Alimentos y Medicamentos, para estudiar la mejor manera de domar una pandemia que ha matado a más de 237.000 estadounidenses.

El exvicepresidente demócrata se dirigirá a los medios en Wilmington, Delaware, sobre sus planes para enfrentarse a la COVID-19 y reconstruir la economía. Biden pasó gran parte de la campaña criticando la gestión de la crisis por parte de Trump y ha prometido escuchar a los científicos a la hora de tomar una dirección sobre este asunto.

Trump, por el contrario, se ha enfrentado con frecuencia a altos cargos responsables de salud sobre la crisis sanitaria derivada de la pandemia. El vicepresidente Mike Pence se reunirá con el grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca este lunes por primera vez desde el 20 de octubre.

Biden ganó la presidencia el sábado, cuatro días después de las elecciones celebradas el 3 de noviembre, sobrepasando el umbral de 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la Casa Blanca. El demócrata se impuso a Trump por más de 4 millones de votos en todo el país, convirtiendo al republicano en el primer presidente que no logra la reelección desde 1992.

Joe Biden gana la presidencia de EE.UU. y pone fin a cuatro años de la era Trump

Sin embargo, el todavía presidente no ha reconocido la derrota y ha lanzado una serie de demandas para apoyar sus afirmaciones de fraude electoral, de las que no ha presentado prueba alguna. Los representantes de los estados involucrados dicen que no tienen conocimiento de ninguna irregularidad significativa.

Trump no tiene ningún evento público programado para el lunes, y no ha hecho declaraciones desde el jueves. El portavoz de su equipo, Tim Murtaugh, dijo que Trump tiene previsto realizar una serie de mítines como parte de una campaña que recabe apoyo en su lucha por dar la vuelta a los resultados.

Los asesores de Biden, por su parte, siguen avanzando en el proceso de transición, considerando a los candidatos que ocuparán el gabinete de la nueva administración. Sin embargo, dicha transición seguirá estancada hasta que la Administración General de Servicios (GSA), que controla el funcionamiento de las agencias federales, certifique al ganador.

Emily Murphy, la persona designada por Trump para dirigir dicha agencia, todavía no ha dado luz verde para que comience la transición de poder. Una portavoz de la GSA no ha anunciado tampoco ninguna fecha para esta decisión.

Hasta que no se autorice esta transición, la GSA seguirá proporcionando al equipo de Biden oficinas, ordenadores y verificaciones de antecedentes para certificaciones de seguridad, pero aún no podrán entrar en las agencias federales o acceder a los fondos federales reservados para la transición.

Joe Biden agradece a estadounidenses por "victoria convincente". (AFP).

La campaña de Biden presionó del domingo a la agencia para dar nuevos pasos.

“La seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos dependen de que la Administración federal señale clara y rápidamente que el Gobierno de Estados Unidos respetará la voluntad del pueblo estadounidense y se comprometerá a una transferencia de poder pacífica y sin problemas”, dijo la campaña en un comunicado.

Trump, sin embargo, no ha mostrado señales de que esté dispuesto a dejar que empiece esta transición.

Fuente: Reuters

Algunos privilegios del presidente de Estados Unidos. (AFP).

_________________________________

LOS ESTADOS CLAVE

Para llegar a la Casa Blanca, hay que ganar la mayoría de los grandes electores por estado. Esto hace que se concentre la atención en un puñado de estados que pasan de un partido a otro en cada ciclo electoral.

Biden adelanta a Trump en los sondeos en Michigan (+5,1 puntos) y Wisconsin (+6,6 puntos), dos estados del norte de Estados Unidos donde el magnate republicano se impuso sorpresivamente hace cuatro años, lo que contribuyó a su victoria.

En Pensilvania, uno de los estado considerados como clave, el demócrata ha remontado como posible ganador durante la mañana del viernes. Con una ventaja de 5.587 votos, Biden podría conseguir los 20 votos electorales y ser declarado ganador de las elecciones presidenciales.

En los estados del sur del país, las intenciones de voto están más disputadas.

Florida, un estado que Trump debe conservar si quiere seguir en la Casa Blanca, los candidatos están cabeza a cabeza, con 1,7 puntos de ventaja para Biden, según el compilado Real Clear Politics.

El último sondeo del diario The New York Times/Siena da a Biden tres puntos por delante de Trump en Florida, pero la encuesta de Washington Post/ABC News, da la ventaja al republicano por dos puntos.

En Arizona la situación se repite con una ventaja de un punto para Biden.

En Carolina del Norte, la tendencia se invierte y da una ligera ventaja de 0,5 puntos para Trump.

El camino a la Casa Blanca. (AFP).

Este es un repaso de los grandes momentos de una campaña extraordinaria, alterada por la pandemia de coronavirus.

Las primarias

La batalla por las primarias del Partido Demócrata, con un gran número de candidatos, tuvo un mal comienzo para Joe Biden.

A principios de febrero, en Iowa, el primer estado en acudir a las urnas, sufrió un amargo fracaso.

Bernie Sanders se convirtió en favorito, pero Biden recuperó el liderazgo en Carolina del Sur, gracias al respaldo de los afroestadounidenses.

Escenarios posibles luego de las elecciones en Estados Unidos. (AFP).

A principios de abril, Sanders abandonó la carrera, dejando a Biden el terreno libre para ganar la interna.

Por su parte, Donald Trump, sin un rival serio, se convierte en el candidato republicano.

Línea de vida de Joe Biden. (AFP).

El COVID-19 detiene la campaña

La irrupción en marzo de la pandemia de coronavirus trastornó por completo la campaña. El virus pone fin a todas las reuniones públicas.

Biden se aísla en su casa de Wilmington, Delaware.

Trump habla a diario sobre el coronavirus desde la Casa Blanca, haciendo de este encuentro un foro político.

A mediados de junio, el presidente intentó revivir su campaña con una gran manifestación en Oklahoma, pero fue un fiasco.

Línea de vida de Donald Trump. (AFP).

Convenciones virtuales

Las convenciones demócrata y republicana, durante las cuales los candidatos son investidos oficialmente, se realizaron casi en su totalidad de manera virtual.

A fines de agosto, Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, aceptaron su nominación desde Wilmington.

Unos días después, fue investido Trump, que se trasladó a Charlotte (Carolina del Norte) para inaugurar la convención en persona.

Republicanos vs. Demócratas: ¿Quién ganará la presidencia de Estados Unidos? |El Comercio te explica

Primer debate caótico

A finales de septiembre, los dos candidatos se enfrentaron en un duelo verbal televisado, plagado de burlas, ataques personales y constantes interrupciones que a menudo impidieron escuchar los argumentos.

Trump y Biden: ¿Qué ocurrió en el primer debate por la presidencia de EE.UU?

Trump en el hospital

El 1 de octubre Trump anunció haber dado positivo al coronavirus.

Pasó tres noches en el hospital, antes de pedir a los estadounidenses que no permitieran que el virus los “dominara” cuando regresó a la Casa Blanca, donde permaneció recluido durante unos días.

Se canceló el segundo debate entre los candidatos, pues el mandatario se niega se plano a que sea de forma virtual.

Donald Trump y su esposa Melania dan positivo a coronavirus. (AFP).

Último debate y maratón de reuniones

Recién recuperado, Donald Trump continúa realizando mítines electorales en todo el país.

El 22 de octubre, se reallizó el debate final entre ambos en Nashville, Tennessee. Los intercambios son animados pero más disciplinados.

En la recta final, Joe Biden limita el tamaño de sus mítines, pero sale a la cancha.

Trump promete una vacuna "en semanas" y Biden pronostica "un invierno oscuro". (Video EFE / Foto: AF

Estos serán los ejes de la noche electoral:

CONGRESO

Cámara de Representantes

Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Actualmente, con mayoría demócrata 237-197. Las encuestas apuntan a una posible ampliación del control de los progresistas. La presidenta de la Cámara, la legisladora Nancy Pelosi, ya anunciado que buscará seguir al frente. Entre las figuras en alza está la joven estrella demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que se prevé que mantendrá su escaño.

Senado

En el Senado el resultado es más incierto y será uno de los elementos más importantes de la noche electoral. Los republicanos controlan la Cámara Alta por un estrecho margen: 53-47. En esta ocasión se renuevan 35 de los 100 senadores. Los demócratas consideran posible arrebatar la mayoría, ya que de 23 de esos 35 están ahora en manos de republicanos, y muchos de ellos enfrentan contiendas disputadas.

El control del Senado es fundamental ya que es donde se confirman los altos cargos del Ejecutivo y los jueces del Tribunal Supremo.

Elecciones al Congreso de Estados Unidos. (AFP).

GOBERNADORES

También se deciden el martes los gobernadores de 11 de los 50 estados del país: Misuri, Montana, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Virginia Occidental, Delaware, Indiana, Dakota del Norte, Utah, Vermont y Washington. En Estados Unidos los estados cuentan con amplios margen de actuación por lo que controlar las casas de Gobernaciones es una importante palanca de poder.

COLEGIO ELECTORAL

La elección presidencial en EE.UU. no resulta del voto directo de los ciudadanos, sino que es el Colegio Electoral, de 538 miembros, distribuidos en proporción a la población de cada estado, el que decanta la victoria de un candidato, en este caso Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Para lograr la victoria, por tanto, se necesitan 270.

Número de miembros del Colegio Electoral de EE.UU. por estado. (AFP).

Hace cuatro años, aunque Trump recibió unos 3,2 millones de votos menos que su rival demócrata Hillary Clinton, el candidato republicano obtuvo la victoria al acaparar más votos en el Colegio Electoral.

Cómo funciona el colegio electoral de Estados Unidos. (AFP).

ESTADOS CLAVE

Dado que la mayoría de los estados votan de manera inequívoca y repetida por alguno de los partidos, todo se decide en un puñado de estados, en torno a una decena, los llamados bisagra (swing states).

A medida que las tendencias demográficas han cambiado el rostro del país, a los tradicionales Ohio (20 electores) Florida (29), Pensilvania (20), Ohio (18) y Carolina del Norte (15) se suman en esta ocasión estados del cinturón industrial del Medio Oeste como Wisconsin (10) y Michigan (16), y otros del oeste como Arizona (11) y Nevada (6).

Los estados clave. (AFP).

¿QUÉ MÁS SE VOTA?

En las elecciones también se votan una serie de iniciativas populares en función de cada estado.

Los votantes de cuatro estados Dakota del Sur, Nueva Jersey, Arizona y Montana decidirán si legalizan el uso recreativo de la marihuana.

En Florida, se votará la subida progresiva del salario mínimo de 10 dólares la hora en 2021 a 15 dólares la hora en 2026.

Y en Texas la propuesta la número 4 busca refrendar el respaldo explícito al muro fronterizo con México: “Texas debe apoyar la construcción de una barrera física o muro y el uso de equipo de vigilancia de defensa existente a lo largo de toda la frontera sur del estado”, reza el texto en la papeleta.

¿CUÁNDO SE SABRÁ EL RESULTADO?

Normalmente, los estadounidenses se acuestan tarde el primer martes de noviembre de elecciones, pero conociendo al nuevo presidente. En esta ocasión, sin embargo, la cuestión no parece tan clara. La pandemia ha provocado que se dispare el número de votos por correo y, si el resultado es muy competido, podría tardarse días en conocer el desenlace dado que habría que contar todos esos votos.

Aunque las encuestas dan una ligera ventaja al candidato demócrata, Joe Biden, en algunos estados se prevé un resultado muy reñido. La situación en Florida, por ejemplo, es de empate técnico por lo que puede haber que esperar hasta revisar el último de los votos.

A ello se suman las insinuaciones del presidente Trump, sin evidencia alguna, de posible fraude electoral y la posibilidad de que cuestione los resultados en caso de una victoria por parte de Biden.

Fuente: Reuters / EFE / AFP

Conforme a los criterios de Saber más

___________________________

VIDEO RECOMENDADO

La tensión y la participación se disparan en Estados Unidos

La tensión y la participación se disparan en Estados Unidos