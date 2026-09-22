“Esta mañana hemos notificado al Gobierno de que estamos presentando una demanda para proteger nuestro derecho, tal y como lo recoge la Primera Enmienda de la Constitución”, indicaron los tres medios de prensa en un comunicado.

Esta situación se originó el viernes, cuando Trump anunció el veto y exclusión de esos tres medios de la Casa Blanca a través de su cuenta de Truth Social. Según el mandatario, “¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos”.

Hasta ese mismo día parecía que no se concretaría la amenaza. La situación cambió luego. Según informe de europapress, el sábado 19 la periodista Betsy Klein (CNN) no pudo entrar a la casa de gobierno y se le retiró su pase de prensa. Lo mismo ocurrió con Akayla Gardner (MSNOW) y su camarógrafo, y con la corresponsal Cheyenne Haslett (Politico).

Y la acusación de Trump continuo este lunes 21, también por Truth Social, señalando a parte de la prensa de representar “una amenaza para la seguridad nacional”.

Donald Trump enfrentará una demanda por impedir el ingreso de medios de comunicación a la Casa Blanca. (Foto: AFP) / JIM WATSON

Para el analista internacional Francisco Belaunde, se trata de “un caso inédito” por su magnitud, si bien recordó algunos enfrentamientos que no llegaron a tanto.

“[Richard] Nixon tuvo conflictos, por supuesto, con el Washington Post. Pero algo como esto no”, indica en conversación con El Comercio. Resulta difícil encontrar antecedentes en otros presidentes estadounidenses, el más cercano lo aporta el mismo Donald Trump. Durante su primer mandato, en el 2018, protagonizó un choque con el periodista Jim Acosta, también de CNN. Se le quitó el pase a la Casa Blanca y un juez federal ordenó su restitución inmediata.

Indica Belaunde que Trump “es una persona que finalmente actúa de manera emotiva”. “No hay que olvidar que él ha entrado en conflicto con varios periodistas y reporteros, a los cuales por supuesto ha insultado”, recuerda el analista.

Sin embargo, también tiene un lado político.

Carlos Escaffi, analista internacional y docente de la PUCP, indica que “para entenderlo políticamente hay que observar el método”. Y Trump ha construido una forma de comunicación directa con su electorado que le permite provocar este tipo de confrontaciones con periodistas y medios de comunicación.

“Estamos frente a una figura política con una capacidad muy particular para establecer directamente la agenda del debate público. Y eso es sustantivo: un político que utiliza intensamente la comunicación directa, particularmente las redes sociales, mantiene una relación muy visible y, sobre todo, confrontacional con determinados sectores de los medios”, explica el analista.

Consecuencias electorales y más

El primer efecto se podría notar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla desde este martes 22 en Nueva York. Jefes de Estado de todo el planeta acuden a esta cita y la cobertura audiovisual de Trump podría estar en riesgo

El informe de la agencia EFE señala que CNN, una de las cadenas vetadas, era la encargada de seguir al mandatario.

Y es que entre las cadenas televisivas funciona un sistema rotativo (pool), mediante el cual uno de estos medios acompaña al gobernante y distribuye las imágenes al resto. Según EFE, la Casa Blanca impidió que se sumaran al viaje previsto. Es decir, Trump cumplirá su agenda sin un equipo de televisión. Solo se transmitiría su discurso por parte de Naciones Unidas, pero no habría imágenes de reuniones bilaterales.

El veto a medios de comunicación genera debate en Estados Unidos y podría tener consecuencuas electorales. (Foto: EFE)

Pero hay un efecto mayor: las elecciones de medio término.

Aquí hay discrepancias entre los analistas consultados. Por un lado, Belaunde considera que “cualquier presidente racional sabría que una decisión como esa lo perjudica electoralmente”.

“Puede obtener, por supuesto, el apoyo de sus más fanáticos seguidores, pero en estos momentos [Donald Trump] necesita más que eso. Necesita asegurar que no perderá la mayoría en el Congreso”, arguye.

Además… Efecto reputacional Por décadas Estados Unidos ha aparecido como el país de la democracia y las libertades. Escaffi divide esta situación en una dimensión interna y otra externa. Mientras hay un efecto doméstico que puede alimentar el debate político, también "podríamos hablar de hasta un efecto reputacional". "Estados Unidos es observado simultáneamente por cómo maneja este conflicto interno con los medios", indica. Y todo esto en una semana de reuniones bilaterales en el marco de la Asamblea General de la ONU y la cita con Xi Jinping, presidente de China.

En cambio, Escaffi no considera que vaya a determinar las elecciones de medio término. Sin embargo, “sí puede convertirse en parte del debate político estadounidense”, en torno al rol del presidente, los medios de comunicación o los contrapesos institucionales.

“En un escenario electoral tan polarizado, cada conflicto puede utilizarse políticamente por ambos lados. Unos pueden presentarlo como un exceso de autoridad presidencial frente a medios que consideran adversos, y otros como una preocupación por la libertad de prensa y lo que esta transmite”, puntualiza el analista.

Reacción gremial y democracia

Lo cierto es que la medida del gobierno ha provocado diversas reacciones.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó la medida del gobierno republicano ya que constituye una grave restricción al ejercicio periodístico. “El poder público no puede utilizar el acceso a sus instalaciones como instrumento de castigo contra los medios que lo cuestionan”, indicó Pierre Manigault, presidente de la SIP.

Cadenas televisivas se solidarizaron con medios que fueron prohibidos de ingresar a la Casa Blanca. (Foto: AFP) / GRAEME SLOAN

Otro acto de solidaridad vino de parte de las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox, que anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN como parte del llamado “pool”.

Esta medida, según Susana Mosquera, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, se entiende como una defensa colegiada de tipo gremial para expresar una gran disconformidad.

“Es muy significativo porque ahí se ha posicionado Fox News y todos los canales conservadores en defensa, porque esto sucede con un presidente conservador hacia medios progresistas, pero luego puede suceder con un presidente progresista hacia medios conservadores”, resalta.

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La otra reacción, analiza Mosquera desde el punto de vista legal, es la demanda planteada por los medios vetados, quienes se amparan en la Primera Enmienda y Quinta Enmienda de la Constitución del país norteamericano.

Para Mosquera “quizás la primera es la más importante porque en ella está garantizada la libertad de prensa como un pilar básico del modelo democrático de Estados Unidos”. Luego, la Quinta Enmienda se puede entender como la regla del debido proceso, y se plantea la garantía de una acusación formal, la defensa y otros procedimientos legales.

Este contexto, indica la especialista en derechos humanos y democracia, “está llevando al extremo alguno de los mecanismos de check and balance que tiene el sistema constitucional de Estados Unidos”. Es decir, los controles y equilibrios del propio sistema estadounidense

“Eso evidencia que estamos un poco manipulando el sistema, las garantías, la independencia entre los distintos poderes”, puntualiza.