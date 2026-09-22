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Resumen

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Donald Trump protagoniza un nuevo enfrentamiento con la prensa de Estados Unidos. (Foto: EFE)
Donald Trump protagoniza un nuevo enfrentamiento con la prensa de Estados Unidos. (Foto: EFE)
Por Daniel Bedoya Ramos

El nuevo enfrentamiento que protagoniza Donald Trump contra algunos medios de comunicación de Estados Unidos ha escalado fuertemente luego de que prohibiera el acceso de las cadenas CNN y MSNOW, y del portal Politico, a la Casa Blanca. Dichos medios informaron este lunes 21 de una demanda contra el gobierno estadounidense, que llega a pocas semanas de las elecciones de medio término que renovarán al Congreso.

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