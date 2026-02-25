El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, recién liberado, apareció este martes en la tribuna de invitados de honor del Congreso, por invitación del presidente Donald Trump, quien pronunciaba su discurso sobre el estado de la Unión.

Trump mencionó la operación militar que derrocó a Nicolás Maduro y luego el caso de Enrique Márquez, del partido Centrados, detenido en enero de 2025.

El republicano se dirigió a la sobrina del político, Alejandra, presente en la sala. “Alejandra, me complace informarte que no solo han puesto en libertad a tu tío, sino que esta noche está aquí, para celebrar su libertad contigo en persona”, explicó.

Enrique Márquez apareció por una puerta de la tribuna y abrazó a su sobrina, emocionada.

El ex candidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado Enrique Márquez abraza a un familiar mientras es reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso sobre el estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., el 24 de febrero de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

En su largo discurso sobre el estado de la Unión, el más extenso en la historia de esta tradición política estadounidense, Trump presentó a varias personas.

Entre ellos, el equipo estadounidense campeón olímpico de hockey sobre hielo, y a un guardia nacional al que le dispararon en Washington cuando vigilaba las calles de la capital, y que estuvo a punto de morir.

Varios de esos invitados recibieron condecoraciones y elogios del presidente, ante los vítores de su bancada, y en ocasiones de los demócratas.

Márquez fue el único invitado “sorpresa” extranjero, y fue presentado por Trump como uno de los resultados de su política de mano dura con los regímenes enemigos de Estados Unidos en América Latina, región que mencionó expresamente en su discurso.

“Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, para liberar extraordinarios beneficios económicos para ambos países y llevar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente”, explicó.

“Alejandra creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique”, describió Trump.

“Pero después de que Enrique se postuló a un cargo y se opuso a Maduro, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y arrojado a la infame prisión del régimen en Caracas”, añadió.

“Alejandra temía no volver a ver jamás a su tío. Pero desde el operativo, hemos trabajado con el nuevo liderazgo, y han ordenado el cierre de esa vil prisión y la liberación de cientos de presos políticos, con el resto pronto a ser liberados”, agregó el mandatario antes de invitar al político a entrar en el hemiciclo.

Márquez fue uno de los opositores que no reconoció la victoria electoral de Nicolás Maduro en julio de 2024, como tampoco lo hizo Washington, ni la Unión Europea.

Fue detenido en enero de 2025 y permaneció encarcelado hasta principios de enero de este año.

Venezuela ha votado una ley de amnistía bajo la presión de Estados Unidos.

