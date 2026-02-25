Escuchar
Resumen

El ex candidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado, Enrique Márquez, abraza a un familiar mientras es reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, recién liberado, apareció este martes en la tribuna de invitados de honor del Congreso, por invitación del presidente Donald Trump, quien pronunciaba su discurso sobre el estado de la Unión.

