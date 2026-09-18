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Resumen

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Donald Trump podría ser sometido a un impeachment. (EFE/EPA/Sarah Silbiger / POOL).
Donald Trump podría ser sometido a un impeachment. (EFE/EPA/Sarah Silbiger / POOL).
/ Sarah Silbiger / POOL
Por Agencia EFE

La nueva guía establecida por la Administración del presidente Donald Trump para denegar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas del estado y puedan convertirse en una carga pública entra en vigor este viernes, una política que en su anterior gobierno (2017-2021) incluso afectó a ciudadanos estadounidenses.

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