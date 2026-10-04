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Resumen

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La periodista Helen Roberts entrevistó a Christa Pike quien debía ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años. (Helen Roberts).
La periodista Helen Roberts entrevistó a Christa Pike quien debía ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años. (Helen Roberts).
Por BBC News Mundo

Hace dos décadas, Helen Roberts se reunió con Christa Pike, una reclusa condenada a muerte en el estado de Tennessee, para comprender a la mujer detrás del brutal asesinato de Colleen Slemmer.

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