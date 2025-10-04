Enviado especial de Trump viaja a El Cairo para avanzar diálogos de plan de paz en Gaza

El enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja este sábado a El Cairo, Egipto, al frente de una delegación que buscará avanzar las negociaciones sobre el plan de paz para Gaza antes de su implementación, confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Witkoff participará, junto a negociadores israelíes y árabes, en el diálogo indirecto entre el Gobierno de Israel y Hamás, que este viernes aceptó liberar a los rehenes que mantiene en la Franja conforme a lo establecido en la propuesta de 20 puntos impulsada por Trump, a la que ya dio su aprobación el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El enviado especial estadounidense tiene previsto llegar en la noche de este sábado a la capital egipcia, donde mañana domingo comenzaría un diálogo que se avizora tenso.

Catar y Egipto son los mediadores entre Hamás e Israel junto con Estados Unidos.

El Ministerio catarí de Exteriores, afirmó en la madrugada del sábado que Doha ha empezado ya a trabajar en la mediación “para continuar las discusiones sobre el plan con el fin de garantizar un camino hacia el fin de la guerra”.

Witkoff ha sido una figura esencial en los esfuerzos de Washington por lograr el fin del conflicto en el enclave palestino, iniciado hace casi dos años tras la invasión de Hamás a territorios israelíes el 7 de octubre de 2023.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano al término de una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El plan de 20 puntos que Trump presentó este lunes en la Casa Blanca junto a Netanyahu propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el exprimer ministro británico Tony Blair.

Esta hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.