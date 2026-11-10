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Resumen

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Roza asegura que, tras las sesiones de fotos en la casa de Epstein, él la violó durante tres años.
Roza asegura que, tras las sesiones de fotos en la casa de Epstein, él la violó durante tres años.
Por BBC News Mundo

Una mujer violada por Jeffrey Epstein asegura que el jefe de la agencia de modelos que la representaba la puso en peligro al enviarla a dos sesiones de fotos en la casa de Florida del delincuente sexual convicto.

Merlín IA

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