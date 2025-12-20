Equipo de Clinton se defiende tras publicación de imágenes suyas en los archivos Epstein

El vocero del expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) salió a su defensa este viernes luego de que una fotografía del mandatario en un jacuzzi figurara entre los nuevos archivos develados por el Departamento de Justicia (DOJ).

El vocero, Ángel Ureña, aseguró que existen “dos tipos de personas” los que no sabían nada y cortaron relaciones con Epstein cuando sus crímenes salieron a luz y los que “continuaron su relación con el después” y aseguró que Clinton se encuentra en el primero.

En su comunicado, publicado en X, Ureña criticó la estrategia de la Administración del presidente, Donald Trump, para la publicación de los archivos, asegurando que la Casa Blanca usa la imagen del exmandatario para ocultar una verdad que no quieren que salga a la luz.

Todos, especialmente los que apoyan el MAGA, esperan respuestas y no chivos expiatorios, concluyó el vocero de Clinton.

La reacción surgió luego de que el DOJ publicara miles de archivos para cumplir con el plazo que la ley les da para liberar los archivos y que, entre ellos, figurara una fotografía de Bill Clinton dentro de un jacuzzi con una persona al lado con el rostro censurado.

Esta ilustración fotográfica tomada en Washington D. C. el 19 de diciembre de 2025 muestra un documento judicial tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de los tan esperados registros de la investigación sobre el caso políticamente explosivo del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Foto: Mandel NGAN / AFP / MANDEL NGAN

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.

La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar “varios cientos de miles más” de archivos en las próximas semanas.