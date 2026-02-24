Escuchar
Equipo de hockey hielo femenino de Estados Unidos. Foto: AFP
Por Agencia EFE

La selección femenina de hockey sobre hielo de EE.UU. ha rechazado la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir al discurso del Estado de la Unión que pronunciará este martes en el Capitolio.

