La selección femenina de hockey sobre hielo de EE.UU. ha rechazado la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir al discurso del Estado de la Unión que pronunciará este martes en el Capitolio.

La selección femenina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, celebrados en Italia, tras derrotar a Canadá por 2-1 en la prórroga.

En un comunicado, la selección femenina de hockey sobre hielo agradeció la invitación cursada por Trump y el reconocimiento por su victoria olímpica.

“Debido a las fechas y a compromisos académicos y profesionales previamente programados tras los Juegos, las atletas no pueden participar. Se sienten honradas de haber sido incluidas y agradecen el reconocimiento”, señaló el equipo.

El equipo masculino de hockey sobre hielo, que también obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos al derrotar a Canadá por 2-1 en la final, sí asistirá al discurso del Estado de la Unión, del que Trump ya ha advertido que será “largo”.

Mientras que las atletas de la selección regresaron a Estados Unidos a última hora de la noche del lunes en vuelos comerciales, los jugadores masculinos de hockey sobre hielo de EE.UU., que militan todos en equipos de la liga profesional NHL, volaron juntos en un avión chárter.

