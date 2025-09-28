El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, da un discurso en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de agosto de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, da un discurso en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de agosto de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se retira de la carrera a la reelección
Resumen de la noticia por IA
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se retira de la carrera a la reelección

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se retira de la carrera a la reelección

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Información en desarrollo...

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC