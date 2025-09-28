El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se retira de la carrera a la reelección

Escucha la noticia
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.
Información en desarrollo...
