Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El representante demócrata de los Estados Unidos, Eric Swalwell, en los estudios Meruelo en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026. (ETIENNE LAURENT / AFP)
El representante demócrata de los Estados Unidos, Eric Swalwell, en los estudios Meruelo en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026. (ETIENNE LAURENT / AFP)
/ ETIENNE LAURENT
Por Agencia EFE

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió este lunes una investigación contra el representante Eric Swalwell, demócrata por California, por las acusaciones de conducta sexual inapropiada a las que se enfrenta y que provocaron que renunciara a la carrera de gobernador en California.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.