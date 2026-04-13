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El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026. (Foto de ETIENNE LAURENT / AFP).
El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026. (Foto de ETIENNE LAURENT / AFP).
/ ETIENNE LAURENT
Por Agencia AFP

El congresista estadounidense Eric Swalwell anunció el domingo la suspensión de su campaña a gobernador de California, para la que estaba bien posicionado, después de que salieran a la luz unas denuncias de que habría agredido sexualmente a exfuncionarias de su despacho.

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