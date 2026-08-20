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Resumen

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Eric Swalwell, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Anna Moneymaker
Eric Swalwell, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Anna Moneymaker
Por Agencia EFE

Agentes del FBI registraron la casa del excongresista demócrata Eric Swalwell, quien dimitió en abril por acusaciones de agresión sexual, y confiscaron varios dispositivos electrónicos el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco (California), según informó este jueves la cadena CNN.

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