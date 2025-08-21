Foto policial de Erik Menéndez del 10 de octubre de 2024. (Foto del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California / AFP)
Foto policial de Erik Menéndez del 10 de octubre de 2024. (Foto del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE
Resumen de la noticia por IA
Niegan libertad condicional a Erik Menéndez, décadas después del asesinato de sus padres en EE.UU.

Niegan libertad condicional a Erik Menéndez, décadas después del asesinato de sus padres en EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí

Una junta de revisión de negó la libertad condicional a , uno de los dos hermanos condenados por el asesinato a tiros de sus padres en 1989 en .

Erik, condenado a cadena perpetua con su hermano Lyle, recibió el fallo negativo este jueves en una audiencia virtual de 10 horas que incluyó declaraciones de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y muchos testigos del caso que son considerados víctimas del crimen, que cumplió 36 años desde su comisión este 20 agosto.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: EE.UU.: Una jueza ordena desmantelar el centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’ dentro de 60 días

La única salida que le queda ahora a Erik tras el fallo de los comisionados de libertad condicional, es que el gobernador del Estado decidiera eventualmente revocar el fallo para otorgarle una salida de prisión.

El viernes, el otro hermano, Lyle, será escuchado por la juntad de libertad condicional por separado pero el fallo contra su hermano deja malos pronósticos para su caso.

Esta condena se revisó el pasado mayo por la Justicia de EE.UU. y se redujo la pena a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, permitiendo la posibilidad de solicitar una audiencia para salir de prisión.

Los hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills, en un controvertido caso en el que los jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos revisa más de 55 millones de visas vigentes ante posibles incumplimientos

Inicialmente, Erik y Lyle afirmaron a la Policía que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar.

El caso recobró notoriedad pública con la exitosa serie de Netflix ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, a la que se sumaron un documental y el revuelo levantado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC