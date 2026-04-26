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Resumen

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Agentes desenfundan sus armas tras escucharse fuertes disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
Agentes desenfundan sus armas tras escucharse fuertes disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

Apenas se había servido una ensalada con burrata cuando el pánico se apoderó del salón y centenares de asistentes se lanzaron bajo las mesas sin entender qué estaba ocurriendo.

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