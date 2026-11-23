Un joven universitario español lleva diez días detenido en un centro de inmigración de Georgia (EE.UU.) tras ser arrestado por agentes migratorios en Florida mientras ayudaba en una mudanza, pese a tener un visado vigente hasta 2029 y desconocer que la universidad había cancelado el documento que acreditaba su condición de estudiante internacional, según su abogada.

La letrada Regina Pitarch, quien representa al estudiante de la Universidad de Misuri, detalló a EFE que el inmigrante catalán, de veintidós años de edad, firmó un documento que le presentaron como una “deportación voluntaria”, sin contar con asistencia legal.

“Le prometieron que en una semana iba a ser deportado y ya lleva diez días allí”, explicó Pitarch.

El estudiante, natural de Barcelona que prefiere no revelar su identidad, fue detenido el viernes 13 de noviembre en Suwannee, en el norte del estado de Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Estaba ayudando a hacer una mudanza y, por razones que desconocemos, fue detenido y puesto en una prisión inmediatamente”, relató la abogada.

“Según me ha contado mi cliente, le dieron una documentación diciéndole que eran los papeles de la deportación voluntaria y que, tras firmar eso, lo trasladarían a Georgia para después deportarlo desde el aeropuerto de Atlanta”, añadió Pitarch.

Ni la defensora ni el joven catalán han tenido acceso al documento que el joven firmó al principio, indicó. La semana pasada le hicieron firmar más papeles que, según le dijeron, eran para la deportación.

La letrada advirtió de los riesgos de firmar este documento, si es que ha sido así, sin asesoramiento.

“Podría haber estado firmando una declaración de que ha quebrantado la ley estadounidense, de que ha cometido un crimen, y esto le podría reportar mucho más que una deportación. Hay que ir con mucho cuidado al hacer declaraciones sin tener un abogado delante y sin saber exactamente lo que se firma”, subrayó.

Un visado vigente, pero sin I-20

El joven tiene un visado de estudiante F-1 válido hasta 2029, pero la universidad le dio de baja el formulario I-20, un documento oficial que emiten las instituciones educativas autorizadas para recibir estudiantes internacionales.

La desvinculación se produjo porque se había matriculado en un semestre con clases virtuales, algo que la normativa no permite a los estudiantes internacionales. Él no tenía constancia de que le hubieran cancelado el I-20.

“Pude hablar con la universidad y me comentaron que al empezar el curso les dan una sesión informativa en la que les explican que, si tienen solo clases en línea, les pueden dar de baja el I-20 y perder la residencia, pero mi cliente no recuerda que le dijeran nada de eso”, explicó Pitarch.

La abogada también denunció las condiciones del centro de detención, “que mantienen las luces encendidas durante toda la noche, que hay mucha gente” y advirtió “que él se está empezando a enfermar, y que no le han dado acceso ni a un médico ni a medicación”.

“Le dan muy poca comida. Para desayunar, por ejemplo, solo le dan una manzana o media y un vaso de leche; para comer, una papilla o un trozo de pasta, y por la noche también muy poquito. Estamos hablando de alguien alto y corpulento, y con eso no tiene suficiente”, dijo la defensora.

EFE se ha puesto en contacto con ICE para conocer los motivos de la detención y la situación del joven, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español se está haciendo cargo del caso a través del Consulado General en Miami.

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