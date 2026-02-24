El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó este martes parte de su discurso sobre el Estado de la Unión a recordar que Irán “sigue persiguiendo sus siniestras ambiciones” para desarrollar un arma nuclear y afirmó que nunca lo permitirá.

“ Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa de armas, en particular las nucleares. Sin embargo, siguen empezando de cero ”, indicó Trump.

El presidente de Estados Unidos apeló a la Operación Martillo de Medianoche, que el pasado 22 de junio de 2025 atacó las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, para recordar que Estados Unidos ya actuó contra el programa iraní.

“Lo aniquilamos, y quieren empezar de nuevo”, aseguró.

En un momento en que Estados Unidos mantiene el despliegue militar en torno a Irán más importante en Oriente Medio desde la guerra de Irak de 2003, el presidente de Estados Unidos aseguró que “nunca tendrán un arma nuclear”.

A pocas horas de que las delegaciones de EE.UU. e Irán se reúnan en Ginebra para intentar llegar a una solución diplomática, Trump aseguró que Washington quiere llegar a un acuerdo, pero que aún no ha escuchado “esas palabras secretas: nunca tendremos un arma nuclear”.

“Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia. Pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es, con diferencia, tenga un arma nuclear”, concluyó Trump.

