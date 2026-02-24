Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. (Kenny HOLSTON / POOL / AFP)
/ KENNY HOLSTON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato para volver a pedir públicamente que se exija una prueba de identidad a los votantes en el país para combatir lo que tachó de “trampas” en las elecciones estadounidenses.

