El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Federico PARRA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes durante su discurso sobre el Estado de la Unión que el operativo que ordenó ejecutar el pasado enero y que culminó con la captura de Nicolás Maduro sirvió para “derribar a uno de los más siniestros capos”.

