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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El único representante de la delegación de Estados Unidos presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala este miércoles después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, les llamara terroristas, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, les acusara de lo mismo.

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