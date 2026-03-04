Escuchar
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Estados Unidos consideró al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como un obstáculo para impulsar reformas en la isla durante las negociaciones bilaterales sobre un posible alivio de sanciones durante la cumbre de Caricom, y abogó por su destitución, según informó este miércoles el diario Miami Herald.

