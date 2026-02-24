Escuchar
Fotografía de archivo difundida en la cuenta oficial en X @DeptofWar del Departamento de Guerra de Estados Unidos de uno de sus helicópteros interceptando un buque petrolero en el océano Índico. Foto: EFE/@deptofwar
Por Agencia EFE

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el Océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe, relacionadas con Venezuela y Cuba, y trató de escapar del cerco estadounidense.

