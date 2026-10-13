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Resumen

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Fotografía de archivo de personas pasando junto a la sede del Departamento de Seguridad Nacional, en Washington (EE.UU.) Foto: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo de personas pasando junto a la sede del Departamento de Seguridad Nacional, en Washington (EE.UU.) Foto: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

Estados Unidos reducirá de treinta a diez días el plazo que tienen los refugiados para defenderse cuando el Gobierno pretende retirarles su estatus, según adelantó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

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