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Resumen

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Fotografía que muestra una zona inundada cerca del parque Jose Milton en el centro de Miami, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Alberto Boal
Fotografía que muestra una zona inundada cerca del parque Jose Milton en el centro de Miami, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Alberto Boal
Por Agencia EFE

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió este martes una alerta por inundaciones costeras para el sureste de Florida que permanecerá activa hasta el miércoles, debido a la marea alta extraordinaria que afecta la región, y que ha anegado sectores de Miami y Fort Lauderdale.

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