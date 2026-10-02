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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump proyecta una sombra al salir de un mitin de campaña en el Choctaw Event Center en Durant, Oklahoma, el 1 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump proyecta una sombra al salir de un mitin de campaña en el Choctaw Event Center en Durant, Oklahoma, el 1 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un empresario de California fue detenido y acusado de haber introducido de contrabando en China más de 300 millones de dólares en material informático utilizado para la inteligencia artificial (IA).

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