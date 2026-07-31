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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. (Fotos de Jim Watson y Santiago Mazzarovich / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. (Fotos de Jim Watson y Santiago Mazzarovich / AFP).
/ JIM WATSON SANTIAGO MAZZAROVICH
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos acusó este viernes al de España de “facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa” tras la crisis en Ceuta, donde miles de personas provenientes de Marruecos cruzaron la frontera de forma irregular hacia esa ciudad española.

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