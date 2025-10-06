Estados Unidos acusa a pandillero de plan para matar en Chicago al jefe de la Patrulla Fronteriza

Un presunto pandillero de alto rango de los Latin King, de Chicago, fue acusado este lunes de solicitar el asesinato del comandante de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, quien está al frente de la actual ‘Operación Midway Blitz’ de control migratorio de la Administración de Donald Trump.

La Fiscalía del Distrito Norte de Illinois señaló que Juan Espinoza Martínez, de 37 años y residente de Chicago, fue detenido este lunes por la mañana y acusado de inmediato, como parte de una denuncia penal.

El cargo es solicitud de asesinato a sueldo. Aún no se ha programado una comparecencia ante el tribunal y se desconoce si el acusado contaba con abogado.

Bovino, jefe del sector “El Centro” de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., ha cobrado prominencia en las últimas semanas como el líder de la ofensiva del Gobierno contra los indocumentados de Los Ángeles y Chicago.

Según la denuncia, Espinoza Martínez declaró a una fuente policial, después de que un agente de inmigración disparara a una mujer en el vecindario de Brighton Park, que había enviado a miembros de la pandilla la zona de la calle 39 y Kedzie, en respuesta al tiroteo.

La fuente policial también compartió mensajes de Snapchat de Espinoza Martínez que decían: “2 mil dólares por información cuando lo encuentren” y “10 mil dólares si lo matan”, según la denuncia.

El mensaje incluía una foto de Bovino, de 55 años, quien recientemente participó en operativos de control migratorio en Chicago en nombre de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La denuncia solamente identifica a Bovino como un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, pero su nombre fue confirmado a periodistas por separado.

“Poner precio a la vida de un agente de la ley es un atentado contra el estado de derecho”, declaró el fiscal federal de Chicago, Andrew Boutros, en un comunicado anunciando los cargos.

“Las acciones del acusado en este caso demuestran un profundo desprecio por la vida humana y la seguridad pública”, agregó.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, afirmó que las acusaciones eran un “ataque contra el estado de derecho y contra todos los estadounidenses que dependen de la policía para su seguridad”.

Bovino, un veterano de 29 años en CBP, ha estado al frente de escuadrones de agentes federales que realizan patrullajes agresivos, con armas largas y camuflados, que han resultado en miles de arrestos en Los Ángeles y Chicago.

El oficial ha promocionado las operaciones en una serie de videos publicados en redes sociales que muestran el trabajo de su equipo en escenas que parecen películas de acción.

