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Fotografía de diciembre de 2023 cedida por Jacqueline Pérez que muestra a su sobrino Wilber Garcés a punto de abordar un avión hacia el norte de México, para acudir a su cita de la aplicación CBP One. Foto: EFE/ Jacqueline Pérez
Fotografía de diciembre de 2023 cedida por Jacqueline Pérez que muestra a su sobrino Wilber Garcés a punto de abordar un avión hacia el norte de México, para acudir a su cita de la aplicación CBP One. Foto: EFE/ Jacqueline Pérez
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales contra Wilber Garcés, el migrante venezolano al que un agente de inmigración le disparó en la espalda en Austin (Texas) el pasado 20 de septiembre por presuntamente agredir y resistirse a un agente federal justo antes del mencionado incidente, según documentos judiciales.

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